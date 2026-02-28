◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン7-3中日(28日、バンテリンドーム)

侍ジャパンが5回に集中打を見せ、中日に勝利。前日に続き連勝としました。

侍ジャパンは初回、3番の牧秀悟選手がソロホームランを放ち先制すると、2回には5番・森下翔太選手のホームランで得点します。

先発の伊藤大海投手は初回に犠牲フライで1点を失うと3回には辻本倫太郎選手にホームランを浴び同点。3回2失点の内容となりました。

2番手として4回のマウンドに上がった隅田知一郎投手は、この回先頭の4番・細川成也選手にソロホームランを打たれ勝ち越しを許します。

それでも5回の攻撃、1アウトランナー1塁2塁を作り9番・坂本誠志郎選手と小園海斗選手のタイムリーで逆転。さらに押し出しとサポートメンバーの山本大斗選手の2点タイムリーで7-3としました。

投手陣はその後、5回から北山亘基投手が2イニング、藤平尚真投手が1イニング、8回と9回はサポートメンバーの東松快征投手が無失点に抑え7-3で中日に勝利しました。

侍ジャパンは今後、3月2日にオリックス戦を予定しここからメジャー組も出場予定。6日に台湾とWBC1次ラウンドの初戦を迎えます。