中日と侍ジャパンの試合

■侍ジャパン 7ー3 中日（28日・バンテリンドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日に7-3で勝利した。2連勝で中日とのシリーズを終え、1日を挟んでオリックス、阪神との強化試合に臨む。

侍ジャパンは初回、2死から牧秀悟内野手（DeNA）の左翼スタンドへのソロで先制。2回には森下翔太外野手（阪神）にもソロが飛び出した。

先発した伊藤大海投手（日本ハム）は3回を投げて2失点。4回には隅田知一郎投手（西武）が先頭・細川成也外野手に初球を本塁打とされ勝ち越しを許した。

それでも5回には1死一、二塁から坂本誠志郎捕手（阪神）が同点適時打。小園海斗内野手（広島）の適時打、牧秀悟内野手（DeNA）の押し出し四球、山本大斗外野手（ロッテ）の2点適時打で計5点を追加した。

5回からは北山亘基投手（日本ハム）が2イニングを投げて無失点。7回は藤平尚真投手（楽天）、8回からは東松快征投手（オリックス）が2イニングを無失点に抑え試合を締めた。

試合前には前日に続き、大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）が同じ組でフリー打撃を実施し、場内は大盛り上がりだった。大谷と鈴木は5回表終了時に先に球場を後にした。

侍ジャパンは3月2日からは京セラドームでオリックス、阪神と対戦。大谷らメジャーリーガーの出場も解禁となる。（Full-Count編集部）