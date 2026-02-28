プレミアリーグ第28節リーズ対マンチェスター・シティ戦前の記者会見が行われ、ペップ・グアルディオラ監督が登壇。メディア対応を行った。



その中で負傷者状況に関する質問があり、ベルギー代表FWのジェレミー・ドクがトレーニングに復帰したとコメントしている。『Manchester Evening News』が報じた。



23歳のドクは開幕から存在感を示しており、ホーム開催となった11節のリヴァプール戦では素晴らしいミドルシュートを沈めている。しかし、その後筋肉系の負傷が見つかり離脱、第19節サンダーランド戦で復帰を果たしたが、次はふくらはぎを怪我してしまい、直近の第27節ニューカッスル戦でもベンチ外だった。





現在はチームのドクターと話し合いリーズ戦前のトレーニングに参加しており、エランド・ロードが復帰戦となるかもしれない。今季のドクはドリブルだけでなく、ラストパスの精度も向上しており、シーズンを通して30試合ですでに11アシストを記録している。シティの左サイドは現在オマル・マルムシュが務めている。得点力のある選手で、中央でもプレイできることからドクとの併用にも注目が集まる。今冬にはアントワーヌ・セメンヨが加わり、負傷していたドクとサビーニョがスカッドに戻ってきたシティ。前述したマルムシュもWGとして起用できることから、今後の試合では多くの選択肢の中からアタッカーを選ぶことができる。