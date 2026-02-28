森田甘路、宮澤エマとの結婚控える和菓子職人役「かなりのプレッシャーを感じていました」 『パン恋』第9話出演
俳優の森田甘路が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第9話（3月7日放送）に出演する。
【場面写真】熟年離婚の危機？ついていく司（生田斗真）
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
森田が演じるのは、和菓子職人・田所新平。一葉の先輩・紺野（宮澤エマ）と交際中の田所は優しく穏やかで、時には優柔不断で紺野をヤキモキさせる。紺野と田所が結婚に至ったのは一葉のコラムのおかげで、田所は「どうしても一葉にお礼を言いたい」と編集部を訪れる。
2人の結婚を祝福する一葉だが、その一方で複雑な思いも。紺野を一途に愛する田所を森田がどのように演じるのか見どころとなる。
第9話は、司からキャンプデートに誘われて、ドキドキの一葉だったが、一葉と司の関係に決定的な亀裂が生じる。さらに、乳ガンの治療を続けながらモデル復帰を目指す灰沢アリア（シシド・カフカ）、結婚を決めた紺野、周囲の人々が新たな道へと進んでいく中、一葉は自分だけが取り残されていると思ってしまう。いつまでも煮え切らない態度の司に、一葉はどうするのか。
【コメント全文】
■森田甘路
謎の婚約者役ということでオファーをいただきました。ハードルが上がり切った満を持しての登場、かなりのプレッシャーを感じていました。現場ではプロデューサーや監督の要望に応えるべく、僕なりに一生懸命、宮澤エマさん演じる紺野へ愛を注ぎ込んだはずなのですが、僕が愛を伝えれば伝えるほど、宮澤さんの表情が引きつっていく様？は忘れられません。本作を見ていただき「そりゃそうなるわ、人間だもの」と思ってもらえれば幸いです。
