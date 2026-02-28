「ママとリコンしたら？」娘から突き放されて父親は大ショック。家族は放置だけど離婚はしたくない夫の心理【離婚カウンセラーインタビュー】
【漫画】本編を読む
「ゲーム依存症」に陥った夫と、それに振り回される家族の姿を描いた物語『子どもの命よりソシャゲが大事ですか？』（aco：原作、茅野：漫画/KADOKAWA）。
妻・清美を悩ませているのは、家事も育児もせず、ソシャゲに夢中になる夫・達也の存在だ。夫は、娘のための大切な貯金から87万円もゲームに課金していた。どんなにスマホから引きはがそうと苦心しても、夫は嘘に嘘を重ねてゲームの世界にのめり込んでいってしまう。
※『子どもの命よりソシャゲが大事ですか？』のエピソードをもとにインタビューを行っています。依存症についての詳細は専門機関などにご確認ください。
――ゲームに没頭してばかりの夫は、娘たちから「ママとリコンしたら？」と突きつけられてショックを受けていました。家庭を顧みないけれど離婚は嫌だ、と感じる男性の心理について解説をお願いします。
小泉道子さん（以下、小泉）：「家族はそこにあって当たり前の存在」と感じている人も多いように思います。当たり前になると、その存在が「自分の振る舞いによっては、いなくなってしまうかもしれない」という危機感が持てません。相手がどのように感じているか気遣いを忘れ、自分の好き勝手な生活をし、相手に我慢を強いるようになります。
その結果として離婚を突きつけられているのですが、当たり前のものがなくなってしまうという想定外の喪失感に怯え、反発しているのだと思います。
――子どもたちに両親の離婚について伝えるタイミングは、いつがよいのでしょうか？
小泉：年齢にもよりますが、「離婚について迷っている、どうしよう」という漠然とした相談ではなく、離婚後の子どもの状況（転居や転校、等）が見えてきた段階で「こんな風にしようと思っているけれど、あなたたちの意見はどう？」と聞いてあげるのがいいと思います。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。