航空機のモバイルバッテリー持ち込みルールがさらに厳格化…持ち込みOKなおすすめ商品は？
発火事件が相次いだ影響で、現在、モバイルバッテリーは航空機への持ち込み制限が実施されています。しかし旅行では、マップアプリで道を確認したり、カメラアプリで撮影したりと、何かとスマホを使う機会も多いので、途中で充電が切れてしまわないか不安ですよね。
本記事では、持ち込み制限についての解説のほか、実際に「航空機に持ち込み可能」なモバイルバッテリーも紹介していきます。
【実際の写真】筆者おすすめ！ 機内持ち込み向きのモバイルバッテリー「cheero Solido 10000mAh」
原因は、充電を行うことでモバイルバッテリー本体が加熱されることにあります。加えて、バッテリーが劣化しているとさらに発火の危険性は高いです。衝撃、損傷、保管場所の高温化により発火することもあり、モバイルバッテリーで充電作業をする際は、必ず目に届く場所に置くなど、リスク対策が重要になってきます。
また、モバイルバッテリーの容量制限もあり、
・100Wh以下（約27000mAh以下）は制限なし
・100Wh〜160Wh（約27000mAh〜43000mAh）は2個まで持ち込み可能
・160Wh超は持ち込み禁止
となっています。容量（Wh）の表記がない製品は持ち込みを断られる可能性があるので注意が必要です。
なお、2026年4月からは、機内持ち込みしたモバイルバッテリーの使用・充電が禁止、容量100Wh以下のものも2個までの持ち込みに制限する方針で、ルールはさらに厳しくなっていくようです。
「準固体バッテリー」を採用しているモバイルバッテリーを2モデル紹介します。
2つのポートと内蔵ケーブルで3台同時充電ができるのは非常に便利ですね。そのほかのスペックは以下の通りです。
・サイズ：約123×73×20mm
・重量：約230g
・搭載機能：保護機能の過充電（電圧／電流）、過放電（電圧／電流）、短絡（ショート）、発熱時自動停止機能、デバイス充電完了時自動停止機能
・PSEマーク付き
・サイズ：約62.8×14×94mm
・重量：約110g
・搭載機能：保護機能の過充電（電圧／電流）保護、過放電（電圧／電流）保護、短絡（ショート）保護、温度保護
・PSEマーク付き
cheero Solido 10000mAhとオウルテック LPB5024 5000mAhで、実際にスマホ充電や本体充電を行ってみてもほとんど発熱はなく、安心して利用ができました。準固体バッテリー搭載ということで、衝撃にも強く、長期利用の耐久性もあるのがうれしいポイントですね。
また、航空機へのモバイルバッテリーの持ち込みに関しては、各社（特に海外の航空会社）でルールが違う可能性があるので、搭乗前にルールをよく確認しておくことをおすすめします。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
