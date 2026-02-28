飛行機のモバイルバッテリー使用禁止に困惑も……「機材ガチャ」ハズレを回避する予約前の新常識
飛行機の機内でモバイルバッテリーから発煙・発火する事故が相次いでいる。これに伴い国土交通省は、2026年4月から日本国内線の機内においてモバイルバッテリーによる充電などを禁止する方向で検討しているといい、機内への持ち込み個数も1人2個までに制限されるという。機内に充電できる設備がない飛行機も多い現状を踏まえ、航空事情に詳しいAll About 旅行ガイドが対策のポイントについて解説する。
【投稿】「運が悪い」「変更不可で泣く」
国土交通省は、2025年7月からモバイルバッテリーを機内の座席上にある収納棚に入れずに乗客の手元など目の届く場所に置くよう協力要請しているが、今回さらなるルール強化へ踏み切った形だ。実際、「飛行機での移動中にスマートフォンなどのデジタルデバイスを充電しておきたい」と考える人は多いだろう。飛行機の座席にACコンセントやUSBポートがあれば、機内への持ち込みや使用のルールが強化されても充電可能だ。
だが、全ての飛行機で充電できるわけではない。大手航空会社でも、また飛行機が最新機種であっても、座席にACコンセントやUSBポートがないケースは結構ある。
ANAは、非装備の機体が（JALと比較して）さらに多い。ボーイング777や787などの大型機でも、複数の機体で普通席にACコンセントやUSBポートがない。なお、普通席にはなくても上級のプレミアムクラス（2026年5月19日以降はファーストクラス）には装備されている。
スカイマークは、ほぼ全機の座席下にACコンセントがある。スターフライヤーも全機にACコンセントおよびUSBポート、さらに新型機（A320neo）にはUSBタイプAに加えてタイプCにも対応する。AIRDO（エア・ドゥ）は機体番号「JA612A」「JA613A」に、ソラシドエアは最も新しい「JA813X」にUSBポートを装備する。
格安航空会社（LCC）では、機内で充電できる場合も。peachは最新の飛行機（A320neo、A321LR）、ジェットスター・ジャパンのA321LRも同様にUSBポートがある。JAL系の国際線LCCであるジップエアーは、座席ごとにACコンセントとUSBポートが1つずつ装備され、しかも無料で機内Wi-Fiが使えるので好評だ。
ANAの場合、ボーイング787だと「78P」「788」には装備がない一方、「78K」「78G」などには装備されており、一つひとつ確認が必要だ。「78P」などの表示を予約画面上でタップすると、その有無が分かる。ボーイング777では、「722」はあるが「773」と「772」にはない点にも注意したい。そのほかの航空会社から充電できる機体を選ぶ場合は、スターフライヤーやスカイマークが無難と言える。
とはいえ、ピンポイントで便を予約しても当日になって「機材変更」もあり得る。この変更によって充電できない機材に変わったとしても、大半の運賃では変更不可で、どうしても充電できる機体に乗りたい場合は航空券を買い直す必要がある。機内に入ってから設備の不具合で使えない場合は、もう諦めるしかない。
また、機内で充電できる時間が異なる場合もある。機内に入った直後から降機時までほぼ使える航空会社もあれば、上空でのシートベルト消灯時のみという会社もあり（充電可能な時間が短過ぎて、ほとんど充電できないことも……）、離着陸時は充電コードを外すよう指示する航空会社も多い。
確実なのは、早めに空港に到着して搭乗までにしっかり充電しておくこと。空港内の充電スポットやラウンジ、手持ちのモバイルバッテリーで充電しておき、機内では電源を切るなどしてバッテリーの消耗を防ぎ、到着後に備えるのがベストと言える。
航空法第86条に基づく義務事項で、モバイルバッテリーのワット時定格量（Wh）で「100Wh以上、160Wh以下が2個まで。160Whを超えるものは禁止」となっている。大半のモバイルバッテリーはよほど大容量でない限り、100Whを超えることはない。カメラのバッテリーも、通常それ以下である。
機内でスマートフォンなどを充電できないと不便なのは確か。だが、今後はそれに対して備えておくことが大事になる。同時に、2025年7月のルール化以降に日本国内で発煙事案が起こっていることを顧みると、ルール厳守の周知徹底も課題だろう。
