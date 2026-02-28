お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（39）が、28日放送のフジテレビ系「くりぃむの超体験GP」（後2・30）に出演し、妻の出産時のエピソードを明かした。

出演者たちが人生の激レア体験を披露するトークバラエティー特番。出産にまつわるエピソードトークでは、澤部が「3人いるんですけど、子供が。全部立ち会わせていただいて」と説明した。

激痛に耐えて我が子を生み出そうとする妻とは対照的に、澤部は「立ち会うんですけど、男は何もできない」と無力感を口に。「分娩室に行っても、うちわを一応持ってあおいで。妻は“痛い痛い痛い痛い痛い！”みたいな」と振り返った。

さらに澤部は「緊張感ある空間だから、ちょっと和ませたい」と、「“頑張れ頑張れい！”って、ちょっとガヤ的な」声を掛けていたという。それでも妻は「痛い痛い痛い痛い痛い！」を連発。そのうち、「痛い痛い痛い痛い痛い！…それが、M−1の出ばやしに聞こえてきて」。スタジオには爆笑が起きた。

「“M−1の出ばやしみたいです”って言ったら、先生が（出場芸人のように）ウイーンと入ってきて」。さらに「“M−1みたいだね”って言っちゃったんです。そしたら、“帰れ！”って怒られた」と、退場勧告を受けたことを明かしていた。