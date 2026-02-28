サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有（39）が、24日にXを更新。侍ジャパンのアドバイザーとして参加した宮崎合宿最終日の夜に行われた決起集会の様子を伝え、大きな反響を呼んでいる。

投稿された写真は、飲食店の前に侍ジャパンメンバーが大集合した笑顔のショット。ダルビッシュは、最後列の中央でキャップを被っており、その隣には、ほろ酔い状態と見られる牧秀悟（27）や、最前列には菅野智之（36）や菊池雄星の姿もある。

ダルビッシュは、「自分はここで家族のもとへ戻りますが選手の皆さんが健康に大会を迎え、東京ドームで躍動する姿が観られることを楽しみにしています。 またマイアミで」と、WBCの準々決勝以降が開かれるマイアミでの再会を願った。

この投稿には、Xユーザーから「集合写真見てるだけで熱くなってきた…！」「これ俺が店の店員側だったら発狂してる」「メンバー豪華すぎる笑」「あー尊い！！」「」「次は是非マイアミでシャンパンファイトが開催されることを期待します！」「JAPANの為にありがとう」といったコメントが寄せられている。