元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演した。

話題は「高校野球の歴代最強チーム」。清原和博、桑田真澄擁した1985年PL学園と、立浪和義、片岡篤史擁した87年PL学園と、松坂大輔擁した98年横浜高校の3チームで、どれが最強かをテーマにトークを展開。

渡部は清原氏、桑田氏にそれぞれ「98年の横浜高校に、85年のPL学園は勝てますか？」と質問したことがあるといい、「清原さんは“俺が高校生だったら松坂は打てない”って言った」「桑田さんは“キヨが打てなくても俺が打つ”“打たれないし打つ”って言ってました」とそれぞれの回答を説明。

これを前振りに、自身の見解を尋ねられた松坂氏は「やっぱり…時間帯です」と吹き出しながら回答。「朝一の試合だったら勝てる気がしない」としながらも「第2試合とか第3試合だったら、僕は抑えられる」と断言した。

桑田氏をどう攻略するかと聞かれると「僕は打たれないと思うので、どうにか1点取ってくれたらいいよって感覚」と零封を宣言しながら「第2試合、第3試合だったら打たれない。第1試合だったら……県大会だったらコールド負け」と笑顔だった。