10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の奥智哉さん（21）にインタビュー。青山学院大学で学んだという“マネージャーとしての役作り”や共演する大泉洋さん（52）との思い出を明かしました。

大泉さんが主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語です。

■“マネージャー役”なのに走り込み 青山学院大学で学んだ役作り

『箱根駅伝』の生中継を担うチーフプロデューサーを大泉さんが、箱根駅伝の元ランナーで陸上競技部の新監督を山下智久さん（40）、そして奥さんは箱根駅伝に挑む陸上競技部を支えるマネージャー・矢野計図を演じます。

――ドラマ出演が決まった時の心境を教えてください。

毎年、箱根駅伝を見てきたので家族で。あの“箱根駅伝”に携われるって思うと、感慨深いじゃないですけど。ずっと小さい頃から見てきたものを、改めて今の年になって関わるとすごく、昔の小さい頃の自分に自慢できるなと思って。すごく誇りを持って今、撮影に臨んでます。

――マネージャーとしての出演ですが、役作りはしていますか？

元選手という設定ではあったので、みんなと一緒に走ったり、みんなと同じもの食べてみたりして、選手の気持ちを理解した上で、みんなを支えていけたらいいなと思っていたので。みんなと同じ時間を過ごしたり、みんなと同じ境遇にたってみたりっていうのを重ねてきました。

――マネージャー役ですが、走っているんですね？

みんなと一緒に走ったり、あとは休みの日とか、撮影終わりに走ったりしてます。ただ単に僕の好みなんですけど、もう限界まで10kmとか走ったあと、最後のラストスパートかけるのがすごく好きで。それが夜とか深夜に走ってると、笑顔で全力ダッシュしてる人がタンクトップ短パンで走ってるんで、よくないなっていうことに最近気づきました。ちょっと最近は控えるようにしてます。

――青山学院大学へ見学に行ったそうですが、学んだことはありましたか？

そうですね。主務さんだったり、マネージャーさんがタイムを計ってるんですけど。主務さんたちがトラックの間を何回も何回も走って、行ったり来たりして。選手と同じようにマネージャーたちもこうやって走ってるんだなって思ったのと。あとは、主務さんとかは特に、同学年の人とかだとそうだと思うんですけど、結構選手との距離が近いなと思ったので。そういうところは練習外の所でもみんなと同じ時間を共有して、絆が強まってるのかななんて思ったり。

最初マネージャー役って聞いたときに、“陸上部のマネージャーさんってどんな感じなんだろう”って思ってたので、実際にリアルで主務さんとかマネージャーさんの姿が見られて、セリフがない瞬間のふとした瞬間とかだったり、そういうところですごく役立ってるというか、すごくいい経験させていただいたなと思ってます。

■大泉洋から受けたバラエティー出演時のアドバイス

――共演の大泉洋さんとのエピソードはありますか？

そうですね。大泉さんとの同じシーンはないんですけど。2年前に共演させていただいた時に、僕が初めてバラエティーに出るって時があったんですけど。その時にバラエティーの立ち回りをご教授してくださったのが、今でも鮮明に覚えてますね。

――どんなアドバイスですか？

「奥くんはそのままでいいよ」っていうふうに言われました。特になんか、“こー”で、“あーじゃこーじゃ”っていうよりかは「奥くんのそのままが面白いから、そのままでいいよ」っていうようにおっしゃってくれました。

――再共演となりますが、大泉さんとやってみたいことはありますか？

その時は僕がまだ20歳じゃなかったので､一緒にご飯とかお酒の席ご一緒する機会がなかったので。今21歳でお酒も飲めるようになったので、ご飯に連れていってください…！ お願いします！

――何を食べに行きたいですか？

そうですね。せっかくなら北海道のおいしいものを食べたいですね。ジンギスカンか海鮮系か。それか大泉さんの行きつけがあれば行ってみたいなぁなんて…。

■芸能界のきっかけは父親の言葉 憧れの俳優は山田孝之

奥さんは2020年に俳優デビュー。2024年には『十角館の殺人』でドラマ初主演、2025年には大河ドラマへ出演するなど、ドラマや映画で活躍しています。

――芸能界を志したきっかけは？

小学校6年生の時に、よく父親に「将来何になりたいの？」ってすごくしつこく聞かれてた時期があって。でも何もその時は答えられなかったんですけど、ふとテレビである映画の番宣を見て、冗談半分で「こんなことできんのかな？」みたいなことを言ったら「じゃあ、応募してみよう」ってお父さんが言ってくれたのがきっかけですかね。

――憧れの俳優はいますか？

何人かいらっしゃるんですが、山田孝之さんは僕がデビューする前から好きな俳優さんなので、山田孝之さんですかね。

――どういった部分に憧れますか？

役と自分との境目が限りなく近いというか、そんな感じを作品を見ていると感じるので。自分もやっぱり役と自分との壁みたいなものをなくせたらいいななんて今の現場でも思ってますね。虎さん（小林虎之介さん）も役と自分との距離がすごく近いというか、限りなく近いお芝居をされるので、いつも虎さんのお芝居をまじまじ見ながら現場に臨んでます。

――今後どんな役に挑戦したいですか？

ボクシング映画とかすごく好きなので、1度はやってみたいなって思いますね。どちらかというと痩せ形でもあるので、こういった長距離ランナーだったり、ボクサーの体形にどっちかっていうと近いので、いかせたらいいななんて思います。

■自分の性格は“マイペース”

――自分の性格を一言で表すと何になりますか？

マイペースと…あ、“と”じゃない。マイペースで！ マイペースでお願いします…。

――自分がマイペースだと感じたエピソードはありますか？

山梨県の“ほったらかし温泉”っていう温泉がありまして。ちょっと山の方にあるので、のぼらなきゃいけないんですけど、本当は車でしかあんまり行けない所なんですけど、歩いて行きました。

――どれくらいかかりましたか？

でも、そんなに3､40分ちょっと坂道のぼって。でものぼったからこその達成感。富士山がど真ん中に見える露天風呂なので、すごく晴れやかな気持ちになって、お風呂入れました。

――今回体力を使う役ですけど、撮影後にも？

〈10秒特技チャレンジ〉

そうですね。今回は走って“ほったらかし温泉”に行きたいなと思います。

ドラマ『俺たちの箱根駅伝』と『日テレNEWSカルチャー』のコラボ企画・“10秒特技チャレンジ”では、目を早く動かす特技を披露してくれました。