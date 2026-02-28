17LIVE、カワウソうそやんとの初コラボレーションイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が27日より、カワウソうそやんとの初コラボレーションイベント『えっ、うそやん!? 17LIVEに登場! カワウソうそやん』を開催している。
『えっ、うそやん!? 17LIVEに登場! カワウソうそやん』
○限定デジタルプライズやグッズが贈呈
『えっ、うそやん!? 17LIVEに登場!カワウソうそやん』は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、カワウソうそやんのキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、カワウソうそやんの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
