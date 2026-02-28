次のテレビ出演は3月7日

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。日本フィギュア界初の偉業を達成した2人は、24日の帰国後も大忙しで、テレビ各局を行脚。一段落となった27日の出演に、ファンの間で反響が広がった。

帰国した24日以降、りくりゅうは連日、会見やメディア出演をこなしており、27日はCBC「チャント！」に生出演した。日本スケート連盟が公表している予定では、次のテレビ出演は3月7日のため、「チャント！」で一段落となった。

同番組は東海3県（愛知・岐阜・三重）の放送。木原は愛知県東海市出身で、兵庫県宝塚市出身の三浦も中京大卒。テレビ行脚の“終着点”がゆかりの愛知本社のテレビ局とあって、ファンも反応した。

Xには「東海圏、地元愛知のためだな」「龍一くんは、故郷だから嬉しかったでしょうね〜」「CBCのチャントにりくりゅうが出ておる！」「地方ローカル局にも来てくれる懐の深さよ」などの声が上がっていた。

同日、日本スケート連盟からは、りくりゅうが3月の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場することが発表された。



（THE ANSWER編集部）