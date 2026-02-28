【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第3話「キキとコト」あらすじ ギャバン・ルミナスが登場
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第3話「キキとコト」が3月1日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第3話「キキとコト」予告
新たなエモルギーネガティブ波動を追って多元地球Ι5109へ向かった怜慈（長田光平）は、銀河連邦警察鑑識課に所属する祝喜輝（角心菜）と高鳴寿（谷田ラナ）コンビと一緒に人間が泡になってしまうエモルギア事案の捜査を開始する。
事件の真相を突き止めようとする3人に新たなエモンズが襲い掛かり、喜輝はギャバン・ルミナスに蒸着した！
