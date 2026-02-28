◇ラグビーリーグワン第10節 埼玉66―19三重（2026年2月28日 埼玉・熊谷ラグビー場）

埼玉が三重から9トライを奪って66―19で快勝し、1敗を守った。序盤のピンチをしのぐと、ブレークダウンで優位に立ち、バックスが個人技でチャンスをつくってトライを量産。次節の東京ベイ戦を前にはずみをつけた。

秒速10メートル近くの強風下、開始直後に自陣ゴール前5メートルの相手ボールスクラムを2度、しのいだ。以後は風上の優位を生かして敵陣に入ると、前半11分、相手キックが風で戻されて獲得したボールからカウンターを仕掛け、SH小山大輝（31）が中央にトライ。前半を35―7でリードした。

HO坂手淳史主将（32）は「風にアジャストするプレーを準備していた」と明かす。「SHとSOがキックでコントロールしてくれた」。パスも風でコースが変わる悪コンディションを味方にした。前節で神戸に敗れて今季初黒星を喫したが、静岡を下して勢いにのる三重に付け入る隙を与えなかった。

この日は、WTB長田智希（26）が、昨年12月の開幕戦以来、9試合ぶりに先発に名を連ねた。右ひざを痛めて第4節から離脱し、第8節で2カ月半ぶりにリザーブで復帰。久しぶりの80分間の出場だった。

しかし、トライを奪うことはできず「課題が多かった」と振り返る。いい形でボールをもらう場面がなく、逆サイドへの攻撃参加も食い止められた。強風でハイボールも少なく、見せ場をつくることはできなかった。

「相手のプレッシャーが外にかかっていた」とマークされているのはわかっていた。それでも「ボールのもらい方を工夫して仕事をしないと。アタックでモメンタム（勢い）を出さないといけない。タックルミスもあった」と反省ばかりだった。

自分への厳しさは、26キャップを持つ日本代表の自覚でもあるだろう。2月初旬に発表された今季の日本代表候補にも入った。6月の代表シリーズに向けて、リーグワンはアピールの場にもなる。

「今は目の前に集中したい。まずはリーグワンで結果を出さないと」。今季はまだ、トライがない。次節は首位を争う東京ベイが相手。坂手主将が「強い」と認めるヤマ場の試合に向け、長田は「いい準備をしたい」と前を向いた。