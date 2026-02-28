野球用具メーカーの「ＳＳＫ」は２８日、レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手（３８）と、グラブ、スパイクに関するアドバイザー契約を締結したことを発表した。

チャップマンは人類最速記録となる１０５．８マイル（約１７０．３キロ）を計測した世界的剛腕。ＳＳＫの「プレーヤーの意図を正確に具現化する技術力」と、チャップマンが求める「極限状態でのパフォーマンス発揮」が合致し、今回の契約に至った。

専用設計グラブは、１００マイルを超える投球フォームのバランスを崩さない軽量性と、強い衝撃への耐久性を両立。同選手の好みを反映したウェブデザインを採用している。

スパイクに関しては、蹴り出しのグリップ性と、着地する足に対しての衝撃を緩和するクッション性に優れたソール構造を採用。マウンドの硬さに合わせ、最適なグリップ力を発揮する仕様となっている。

チャップマンは「ＳＳＫファミリーの一員になれることを大変光栄に思う。彼らの細部へのこだわりと、選手に対するリスペクトには目を見張るものがある。Ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎのグラブと共に、マウンドで圧倒的なパフォーマンスを見せるのが楽しみだ」とコメントした。