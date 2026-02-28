「救国顔」だと思う40代男性俳優ランキング！ 2位「向井理」を12票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は1月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『救国顔』だと思う40代男性俳優」ランキングを紹介します。
救国顔は、清らかで希望を感じさせる、好青年タイプの顔立ちを指します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位は、向井理さんでした。
現在44歳の向井さんは、2006年に俳優デビュー。2025年は主演映画『パリピ孔明 THE MOVIE』が大ヒットを記録し、2026年は映画『エンジェルフライト THE MOVIE』などの作品に起用されています。清潔感のある整った顔立ちと、優しいまなざしが魅力。清らかで希望を感じさせる雰囲気と、誠実な人柄がにじみ出る表情でファンをとりこにします。
回答者からは、「目が優しそうで、色白なイメージがあり、好青年な印象があるから」（20代女性／神奈川県）、「論文で賞をもらうほど勤勉でありながら、可愛らしい顔をしているから」（40代女性／神奈川県）、「ドラマや映画の演技で希望を与える演技を魅せたからであります」（50代男性／新潟県）、「爽やかでスタイルが良くてかっこいいから」（30代女性／石川県）などの理由があがりました。
1位に選ばれたのは、妻夫木聡さんでした。
1980年生まれの妻夫木さんは、映画『ジョゼと虎と魚たち』や『悪人』、ドラマ『オレンジデイズ』（TBS系）などの名作に多数主演。2025年は映画『宝島』で主演のグスク役を務めました。清潔感のある端正な顔立ちと、親しみやすい笑顔でファンを魅了。爽やかな印象と安心感を与える佇まいが救国顔のイメージにピッタリです。
アンケート回答者からは、「断然この方です。ロイヤルファミリーの毎回の泣きの演技でこの年代でこんなに素直な涙が似合う方はいないと感じるため」（40代女性／静岡県）、「初々しさがあり、青年みたいなくったくな笑顔」（40代女性／長崎県）、「笑顔が明るく、安心感を与える雰囲気があるからです」（20代男性／宮城県）、「誠実そうでほがらかな感じがします」（50代女性／和歌山県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
救国顔は、清らかで希望を感じさせる、好青年タイプの顔立ちを指します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位：向井理／64票
2位は、向井理さんでした。
現在44歳の向井さんは、2006年に俳優デビュー。2025年は主演映画『パリピ孔明 THE MOVIE』が大ヒットを記録し、2026年は映画『エンジェルフライト THE MOVIE』などの作品に起用されています。清潔感のある整った顔立ちと、優しいまなざしが魅力。清らかで希望を感じさせる雰囲気と、誠実な人柄がにじみ出る表情でファンをとりこにします。
1位：妻夫木聡／76票
1位に選ばれたのは、妻夫木聡さんでした。
1980年生まれの妻夫木さんは、映画『ジョゼと虎と魚たち』や『悪人』、ドラマ『オレンジデイズ』（TBS系）などの名作に多数主演。2025年は映画『宝島』で主演のグスク役を務めました。清潔感のある端正な顔立ちと、親しみやすい笑顔でファンを魅了。爽やかな印象と安心感を与える佇まいが救国顔のイメージにピッタリです。
アンケート回答者からは、「断然この方です。ロイヤルファミリーの毎回の泣きの演技でこの年代でこんなに素直な涙が似合う方はいないと感じるため」（40代女性／静岡県）、「初々しさがあり、青年みたいなくったくな笑顔」（40代女性／長崎県）、「笑顔が明るく、安心感を与える雰囲気があるからです」（20代男性／宮城県）、「誠実そうでほがらかな感じがします」（50代女性／和歌山県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)