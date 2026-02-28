好きな「2026年冬ドラマ（TBS系）」ランキング！ 2位『未来のムスコ』、圧倒的1位は？
話題作が目白押しの2026年冬のTBS系ドラマ。放送がスタートして以降、視聴者から最も支持を集めているのはどの作品なのでしょうか。
All About ニュース編集部は1月30〜31日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（TBS）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな2026年冬ドラマ（TBS系）」ランキングを紹介します。
【4位までのランキング結果を見る】
2位は、火曜ドラマの『未来のムスコ』です。
志田未来さんが主演を務めるこの作品は、阿相クミコさん、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社）が原作。志田さんが演じるのは、定職なし、貯金なし、彼氏なしの28歳アラサー貧困女子で、未来からやってきた息子と戸惑う親の姿をコミカルかつ切なく描く時を超えたラブストーリーです。
アンケート回答者からは、「親子のほっこりとした会話や、段々と母になっていく志田未来の演技が上手いから」（50代女性／神奈川県）、「アラサー貧困独身女子の前に息子と名乗る颯太が未来からタイムスリップしてきて、シングルマザー生活を続けながら父親を探すというのが奇想天外だから」（40代女性／埼玉県）、「恋も仕事も夢も停滞しているアラサー女優汐川未来のもとに、未来からタイムスリップしてきた未来の息子颯太が現れるというSF要素のラブストーリーだからです」（60代男性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
1位に輝いたのは、『リブート』でした。
日曜劇場枠で放送されている本作は、巨大な陰謀に立ち向かうプロフェッショナルたちを描く社会派サスペンスです。主演を務める鈴木亮平さんは一人二役を演じ、戸田恵梨香さんが謎の公認会計士役で出演しています。鈴木さんが演じるのは、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸ですが、家族のために悪徳刑事・儀堂歩に顔を変える=リブート（再起動）をして真実を追い求めます。
回答者からは、「伏線もありミステリー感がすごいから」（50代男性／大阪府）、「まず松山ケンイチのサプライズ出演に驚き、1話で心を掴まれました。顔をかえてからの鈴木亮平さん演じる元松山ケンイチさん…その演技力に脱帽です。戸田恵梨香さんはじめほかの出演者も豪華でこれからがたのしみです」（30代女性／東京都）、「続きが気になるくらい鈴木亮平の演技がすごい魅力的です」（20代女性／熊本県）、「ハラハラして展開が読めなくて面白いから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
All About ニュース編集部は1月30〜31日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（TBS）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな2026年冬ドラマ（TBS系）」ランキングを紹介します。
2位：『未来のムスコ』（TBS系）／115票
2位は、火曜ドラマの『未来のムスコ』です。
志田未来さんが主演を務めるこの作品は、阿相クミコさん、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社）が原作。志田さんが演じるのは、定職なし、貯金なし、彼氏なしの28歳アラサー貧困女子で、未来からやってきた息子と戸惑う親の姿をコミカルかつ切なく描く時を超えたラブストーリーです。
アンケート回答者からは、「親子のほっこりとした会話や、段々と母になっていく志田未来の演技が上手いから」（50代女性／神奈川県）、「アラサー貧困独身女子の前に息子と名乗る颯太が未来からタイムスリップしてきて、シングルマザー生活を続けながら父親を探すというのが奇想天外だから」（40代女性／埼玉県）、「恋も仕事も夢も停滞しているアラサー女優汐川未来のもとに、未来からタイムスリップしてきた未来の息子颯太が現れるというSF要素のラブストーリーだからです」（60代男性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
1位：『リブート』（TBS系）／163票
1位に輝いたのは、『リブート』でした。
日曜劇場枠で放送されている本作は、巨大な陰謀に立ち向かうプロフェッショナルたちを描く社会派サスペンスです。主演を務める鈴木亮平さんは一人二役を演じ、戸田恵梨香さんが謎の公認会計士役で出演しています。鈴木さんが演じるのは、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸ですが、家族のために悪徳刑事・儀堂歩に顔を変える=リブート（再起動）をして真実を追い求めます。
回答者からは、「伏線もありミステリー感がすごいから」（50代男性／大阪府）、「まず松山ケンイチのサプライズ出演に驚き、1話で心を掴まれました。顔をかえてからの鈴木亮平さん演じる元松山ケンイチさん…その演技力に脱帽です。戸田恵梨香さんはじめほかの出演者も豪華でこれからがたのしみです」（30代女性／東京都）、「続きが気になるくらい鈴木亮平の演技がすごい魅力的です」（20代女性／熊本県）、「ハラハラして展開が読めなくて面白いから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)