キル フェ ボンのホワイトデー限定♡イチゴとダブルチーズの華やかタルト

タルト専門店キル フェ ボンから、ホワイトデー限定の新作「イチゴとダブルチーズのタルト」が登場します。甘酸っぱいイチゴとコクのあるチーズを組み合わせた贅沢な味わいは、大切な人への贈り物にもぴったり。華やかな見た目と上品な味わいが特別なひとときを彩ります。期間限定の特別なタルトで、心に残るホワイトデーを演出してみませんか♡

イチゴとチーズの贅沢な味わい

「イチゴとダブルチーズのタルト」は、サクサクのタルト生地にベリージャムを重ね、みずみずしいイチゴをたっぷり飾った一品です。

ひと口食べると爽やかな酸味が広がり、やさしい甘みとのバランスが楽しめます。

チーズの風味と果実のフレッシュ感が調和し、最後まで飽きずに味わえるのも魅力。特別感のある味わいは、記念日やギフトシーンにもぴったりです。

イチゴとダブルチーズのタルト



価格：piece1,393円（税込）／whole(25cm)13,932円（税込）／whole(17cm)7,668円（税込）

発売期間：2026年3月1日(日)～3月15日(日)

発売店舗：キル フェ ボン全12店舗

二層チーズの奥深いコク

チーズはふんわり焼き上げたチーズスフレと、“ル ガール”クリームチーズを使ったレアチーズムースの二層仕立て。軽やかさと濃厚さが重なり合い、奥行きのある味わいを生み出しています。

仕上げには爽やかな香りのオレンジゼスト、彩りを添えるドライイチゴ、可憐なコーンフラワーをトッピング。ブーケのような華やかな見た目で、特別な日のテーブルを美しく演出してくれます。

大切な人へ想いを込めて

見た目の華やかさと味わいのバランスを兼ね備えたこのタルトは、大切な人へ気持ちを届けるホワイトデーギフトにぴったりの一品です。用途に合わせて選べるサイズ展開もうれしいポイント。

期間限定の特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてください。思い出に残る甘い時間を演出してくれます♡