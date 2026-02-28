J2山形は28日、同日の「週刊文春電子版」の報道について声明を発表し、サポーターや関係者などに謝罪した。

週刊文春電子版では、同クラブを運営する株式会社モンテディオ山形の相田健太郎社長が地元紙記者に対して「“恫喝”ともとれる発言」をしたと報道。

クラブはこれを受けて「2026年2月28日（土）付の『週刊文春電子版』において、弊社代表取締役社長に関する記事が掲載されました」と報告し、「今回の報道により、ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、株主の皆様、全35市町村のホームタウン関係者様、そしてモンテディオ山形に関わる全ての皆様に多大なるご心配をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「当該記事に記載された取材対応時の言動につきまして、真意とは異なる誤解を招く表現があったことは事実であり、弊社として重く受け止めております」と認め、「弊社といたしましては、今後このような事態が二度と発生しないよう、社内規定の再整備および内部統制の強化を図るとともに、役員・従業員のコンプライアンス意識の徹底に努めてまいる所存です」とした。

相田氏は水戸や神戸、プロ野球楽天の運営会社を経て2019年に山形の社長に就任した。