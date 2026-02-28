＜義母がイラつく理由＞許せない！⇒後悔。感情のジェットコースター…【第7話まんが：義母の気持ち】
息子（ジュンタ）夫婦との同居が始まり、お嫁さんのミナミちゃんが赤ちゃんを妊娠し、私たちは幸せいっぱい……のはずなのに、最近理由もなくイライラしてしまう私。自分でもなぜなのかわかりません。ある日、ミナミちゃんが「ホルモンバランスの乱れかもしれないから」と通院や相談を勧めてきました。私のことを気遣ってくれたのでしょうが、そのときは「私が病気だというのか」とカッとなってしまいました。そして身重のミナミちゃんを突き飛ばしてしまったのです。
ジュンタがミナミちゃんを病院へと連れていったあと、私は1人で家に取り残されました。私は1人でわんわんと泣いていました。そうこうしているうちにだんだんと冷静に……。少しずつ「私はなんてことをしてしまったんだろう」と恐ろしくなってきました。ジュンタとミナミちゃんが帰ってきましたが、リビングにやってきたのはジュンタ1人でした。
ジュンタから、ミナミちゃんとお腹の赤ちゃんの無事を聞いて私はホッとしました。ホッとする資格なんてないのかもしれませんが……。そして、ジュンタの話を聞いているうちに、ミナミちゃんは自分を気遣ってくれていたのかもしれないと思い始めたのです。
一時の感情に任せてミナミちゃんを突き飛ばしてしまった私。
ジュンタたちが病院へいったあと、激しい後悔に襲われました。
帰ってきたジュンタから、ミナミちゃんと孫への危険を諭され、同居を解消することに。
しばらくして友人から更年期だと指摘され、通院と服薬でイライラが解消しました。
私にはミナミちゃんや孫に会う資格がありません。
遠くからの幸せを願うばかりです。
あの事件さえなければ、私は息子夫婦と孫に囲まれて幸せに暮らしていたのでしょう。
私は自分で自分の幸せを壊してしまったのです……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
