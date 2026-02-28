¡Ú¥¢¥¸¥¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÃÓÂ¼´²À¤¤¬5°ÌÉâ¾å¡¡ÊÒ²¬¾°Ç·¤Ï9°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¡þ¥¢¥¸¥¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2026Ç¯2·î28Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¡¥ß¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥¾¡¼¥È¡á6961¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÃÓÂ¼´²À¤¡Ê30¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î63¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È5ÂÇº¹¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡10°Ì¤Ç½Ð¤¿ÊÒ²¬¾°Ç·¡Ê28¡áACN¡Ë¤Ï67¤Ç²ó¤ê¡¢12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç9°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÂôÏ¡¡Ê26¡á¥Ñ¥ë¥³¥Û¡¼¥à¡Ë¡¢²ÏËÜÎÏ¡Ê25¡áÂçÏÂ¾Ú·ô¡Ë¡¢ÌÚ²¼ÎÇ²ð¡Ê34¡áAKRacing¡Ë¤Ï11¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç13°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£