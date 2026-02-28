ユーチューバー・ヒカル（34）のYouTubeチャンネルに多数出演し、人気を博していたカードショップ「遊楽舎」の店長が28日に公式X（旧ツイッター）を更新。「遊楽舎 姫路花田店」最後の営業日を報告した。

実業家・トモハッピー氏は今月10日「flat-工房」のYouTubeチャンネルに出演した際、酒を飲んだ上でと強調しながら、店長について辛らつな批判をし続け、物議を醸していた。14日、店長はこの動画の影響で批判が殺到したといい「事業を継続することは不可能」と判断。今月末をもって同店舗を閉店すると発表していた。

そして28日になると「今日が最後の営業日。みなさま多くの思い出をありがとうございます」とポスト。また「ヒカル君が来店してくれました。花を持って、似合わないことするなぁ‥ありがとうね。頑張ってみます」と感謝の思いをつづっていた。

また「残り営業時間も数分…今日はすごく多くの方が来店してくださり、気づいたらこの時間になっていました」といい「閉店を決めた日、すさまじい誹謗（ひぼう）中傷が私のもとに届き続け、トレカというある程度信頼が必要な商材を扱うには、厳しい状態に追い込まれたと判断し、閉店を決めました」と改めて説明。

「それ以降、多くの方からの励ましを受け、もう一度頑張ってみようと思います。まだ何も決まっていませんが、もっと良いお店やチャンネル運営ができるように、できることをやってみます」とつづっていた。

なお「遊楽舎 ドンキ住之江公園店」については「契約上の話もあり、営業を継続します。そちらには私も定期的に足を運びますので、もしよければお店に来ていただければ幸いです」としている。