ロシアによるウクライナ侵攻から4年。侵攻直後からウクライナを何度も取材している報道カメラマンがいます。戦争の長期化で、人々の生活はどうなっているのか。お話をうかがいました。

ウクライナ侵攻から4年。開始直後から取材してきた報道カメラマンの横田徹さんは、この戦争について…

報道カメラマン・横田徹さん

「（戦争が）完全に日常化している。1日中、砲撃音が鳴り響き、空襲警報も入るけれど、（市民は）全く動じない」

■ウクライナは前線にまで女性が

横田さんはいま、撮り続けたウクライナの写真展を開いています。そこに飾られていたのは、前線で撮影された女性の写真…

報道カメラマン・横田徹さん

「（Q.女性の兵士でしょうか？）兵士というよりも救急救命士のような感じ」

衛生兵として活動するソフィアさん。撮影した時は18歳でした。彼女が撮影した映像では、戦場でケガをした兵士の治療にあたっているのがわかります。

現役の大学生でもあるソフィアさんは前線近くで待機する間、オンラインで授業を受けていました。

報道カメラマン・横田徹さん

「ウクライナは前線にまで女性が行っている。人口がロシアに比べて少ないので女性が(戦争に)関わらないと戦えない」

ウクライナでは軍に関わる女性は7万人を超え、侵攻当初より2割増えています。

■元々バイオリニスト…戦闘で破片が目に

こちらは最前線で負傷した女性兵士の写真…

報道カメラマン・横田徹さん

「彼女は実はこちらの目が義眼なんですね。戦闘で破片が目に入って」

元々はバイオリニストだったオルガさん。国際コンクールで1位になるほどの腕前でした。

ロシアの侵攻後、志願して歩兵になり最前線に。ロシア軍の地雷に巻き込まれ重傷を負いました。そのため…

報道カメラマン・横田徹さん

「体に破片が入りケガした影響で、昔のように(バイオリンを)弾けない。『そこがつらい』と言っていた」



■ドローンによる戦闘が“最も進化”

ウクライナでは多くの若者が戦争によって目指した道を閉ざされています。一方で、横田さんがこの戦争で最も進化したというものが、ドローンによる戦闘です。

攻撃の瞬間を捉えた映像では、荒れ地に不自然なバスタブを発見し、その下に「ロシア兵がいるに違いない」と攻撃しているのがわかります。

報道カメラマン・横田徹さん

「本当にゲーム感覚の戦争って、こういうことだなと」

4年以上続く戦争。その影響は人々にこんな影を落としています。

報道カメラマン・横田徹さん

「ここにいる2人は有名な俳優」

戦争の長期化で、重い傷を負った帰還兵が増加。心のケアが大きな問題になっています。

俳優の指導を受け、演技を体験することで、少しでも前を向いてほしい…こうした取り組みが、各地で広がっています。

報道カメラマン・横田徹さん

「こういう人たちが生活できなかったら、戦争を続けていられない。今後、心のケアが非常に大事」

和平に向けた交渉は度々行われていますが、いまも目立った進展はありません。

■「ここでやめるわけにはいかない」の声も

こうした中、ウクライナでは、まだ停戦するべきではない、という声も多いと横田さんはいいます。

報道カメラマン・横田徹さん

「『ここでやめるわけにはいかない』『今までの犠牲はなんだったんだ』と言っていた。『ロシアが近くにいるということは必ず同じことが起きる』と」

戦争の終わりは、まだ見通せません。