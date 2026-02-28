■タイムマシーン3号が沖縄で最終便まで昼飲みハシゴの旅！

北海道からやってきた元野球部の男性5人組！中の1人の弟が「中日ドラゴンズの沖縄キャンプ」に参加しているので見にきたのだそう！全員、奥様・彼女を連れてこなかったワケは！？

続いて「国際通りエリア」に移動した2人！

絶品の「焼き鳥鍋」を一緒に楽しんだのは「巨大な帆船で航海訓練中」の「船乗り」を目指す学生たち！

その他、路地の奥に広がる「屋台村」や、島唄のライブが楽しめる店でハシゴ酒！

東京に帰る最終便に間に合う午後8時までどんな人々に出会えたのか！？

■日本列島ダーツの旅in長崎県対馬市上対馬町

今回はダーツの旅も「島」へ！長崎県対馬市上対馬町！

韓国・釜山までわずか約50km、韓国人観光客が年間26万人も訪れる対馬。

島の女子中学生の憧れの男性は…、意外と「渋いオジサマ」だった！

早朝、若手漁師に連れて行ってもらったのは「高級魚・甘鯛」の漁！

「刺し身」はもちろん、絶品の「甘鯛の一夜干し」もいただく！



【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】眞栄田郷敦、朝日奈央、桂 宮治、黒沢かずこ（森三中）

【ロケゲスト】タイムマシーン3号

（※順不同）