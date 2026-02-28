株式会社エスエスケイ（SSK）は28日、レッドソックスの守護神、アロルディス・チャプマン投手（37）とグラブおよびスパイクに関するアドバイザリー契約を結んだことを発表した。

チャプマンは105.8マイル（約170.3キロ）を記録するなど“世界最速”を誇るメジャーを代表するリリーバー。NPBに所属する数多くの選手を支えプレイヤーの意図を正確に具現化する技術を誇るSSKと「極限でのパフォーマンス発揮」を追い求めるチャプマンの向上心と合致しアドバイザリー契約に至った。

チャプマンが使用するのは100マイルを超える投球を体現するフォームのバランスを崩さない軽量性と強い衝撃への耐久性を両立した「専用設計グラブ」。スパイクも蹴り出しのグリップ性と着地する足に対しての衝撃を緩和するクッション性に優れたソール構造になっている。マウンドの硬さに合わせてグリップ力を発揮する仕様になっている。

日本の用具メーカーと異例の契約を結んだチャプマンは「SSKファミリーの一員になれることを大変光栄に思う。彼らの細部へのこだわりと、選手に対するリスペクトには目を見張るものがある。MadeinJapanのグラブとともにマウンドで圧倒的なパフォーマンスを見せるのが楽しみだ」とコメントしている。