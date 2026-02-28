ボートレースからつの「創刊６０周年九州スポーツ杯」は２８日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇・安河内将（３６＝佐賀）が道中逆転で制し、当地３回目、通算１３回目の優勝を飾った。

優勝戦、強風の影響で安定板装着、周回短縮で行われた。安河内はコンマ２３のスタートから先マイするが、最内を差した５号艇・松江秀徳がバックで並び、激しい競り合いへ。だが、２周１Ｍで差して決着をつけた。

「いい状態で行けたと思ったけど、この風で１Ｍはちょっと流れてしまった。２Ｍは冷静に回れたけど、次の１コーナーまで気が抜けなかった」と薄氷の勝利を振り返る。「Ｆを切れない、でも逃げなきゃいけないプレッシャーはすごくあった。でも、（機率）２０％のエンジンでここまでやれたし、成長はできてるかな。しっかり結果を出すことが恩返しになると思う」と地元の意地を見せつけた。

１月福岡に続き、今年は早くも２Ｖ。「今年は６回優勝するか、記念で勝って来年の地元のＳＧに出たいと思って意気込んでいます」。来年３月の当地ＳＧ「クラシック」出場権獲得へ、絶好調男が激走を続ける。