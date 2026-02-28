17LIVE、ROI STUDIOの公式ウェディングモデル就任と巨大広告への掲載をかけたイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、ウェディング撮影専門スタジオ「ROI STUDIO」と初のコラボレーションとして、同ブランドの公式ウェディングモデル就任と巨大広告への掲載をかけたイベント『韓国のプリンセスに! 大人気スタジオ「ROI STUDIO」公式ウェディングモデルになろう』を、23日より開催している。
『韓国のプリンセスに! 大人気スタジオ「ROI STUDIO」公式ウェディングモデルになろう』
○豪華なプライズを贈呈
『韓国のプリンセスに! 大人気スタジオ「ROI STUDIO」公式ウェディングモデルになろう』は、「17LIVE」で認証契約している、18歳以上39歳以下の女性ライバーであれば、誰でも参加が可能。上位に入賞したライバーには、「ROI STUDIO」公式ウェディングモデルへの就任、韓国での撮影に際しての渡航費補助金、表参道駅広告への掲載権など豪華なプライズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
