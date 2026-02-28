段ボールから顔だけを出し、なにやら遊んでいる子猫の「くぅちゃん」。飼い主さんが見ているのに気付いた時に見せた表情と行動がオモシロ可愛く、11万回表示・4000件以上のいいねと話題に！

その動きがツボにハマった人たちから「かわいい」「面白い」のコメントが溢れています。

「見たなぁ！」

Xアカウント『くちゃみ』に投稿されたのは、子猫が見せた愉快だけどトンデモなくカワイイ姿。

大きな箱で遊んでいたというくぅちゃん。段ボールのフタのスキマから顔を出す感覚が好きなのか、顔をゴソゴソと動かして一人で遊んでいたといいます。

飼い主さんが自分の様子を見ていたことに気付いたくぅちゃん。大きく目を見開いて「は！」としたような顔をしたとか。

その後「見たなぁ」とでも言うように、シュボっと箱の中に隠れたというくぅちゃん。まるでコントのような動きが面白く、筆者もつい声を出して笑ってしまいました。

コメントでは「な、何見とんの…もう！見んといて…」というようにアテレコをする人も現れ、くぅちゃんの可愛らしさに盛り上がっていました。

お茶目なくぅちゃん

くぅちゃんは普段もお茶目なところを見せてくれるとか。

ある日は電子レンジに顔を映して興味津々に見る姿を見せてくれたそう。首が凄い角度になっていますが、くぅちゃんは電子レンジに夢中だったよう。

別の日は食器棚の後ろに隠れていたとか。やっちゃダメなことなのでしょうが……こ、これはかわいらしくて怒れない！

バッチリカメラ目線を見せてくれることもあるといいます。お手々を舐めながらも、ビシッとキメる姿はカッコよさすら感じたとか。

毎日色々な表情を見せてくれるくぅちゃん。その姿をもっと見たいという人はXアカウント『くちゃみ』をフォロー！ くぅちゃんの成長の様子を見守りましょう。

