猫に不快感を与える『ダメな撫で方』

1.いきなり頭や体を強く触る

猫は突然に強く体を撫でられるとびっくりしてしまうことがあります。特に頭の上から手が降りてくる動きは、天敵を連想させやすいです。

最初は手の甲をそっと差し出し、猫自身に匂いを確認させることが大切です。安心できたとき、猫の方から顔や体を近づけてきます。

猫が一度撫でられることに不快感を覚えると、自然と触れ合うことが難しくなるため注意しましょう。

2.同じ場所を長時間撫で続ける

最初はゴロゴロ喉を鳴らしていても、撫で続けることで刺激が蓄積し、突然イライラに変わることがあります。

しっぽをパタパタ振る、耳が横に倒れる、体がこわばるといった仕草は「そろそろ終わりにして」のサインです。

これは、人がマッサージを受けていて、同じ場所をずっと押され続けると痛くなるような感覚です。短時間で区切る意識が、トラブル防止につながります。

3.苦手な部位を無理に触る

お腹や足先、しっぽは、多くの猫が警戒しやすい部位です。お腹を見せて寝転がっていても、「触っていい」という意味とは限りません。

信頼の証である一方、急所でもあるため、いきなり触ると防御反応が出やすいのです。

基本は、頬・あご下・首まわりなど、猫が自分から擦りつけてくる場所を中心に撫でるようにしましょう。

猫が喜ぶ正しい撫で方と心がけ

猫が本当に喜ぶ撫で方は、「猫のペースを最優先にすること」です。まずは手を伸ばす前に、猫の表情や姿勢を観察してみましょう。

自分から近づいてきたり、頬や体をこすりつけてきたりするのは「触っても大丈夫」の合図です。そのタイミングで力を入れず、部位ごとに指先や手のひらを使い分けて撫でるのがコツになります。

おすすめの部位は、頬、あごの下、首まわり、耳の付け根です。これらは猫同士があいさつで触れ合う場所でもあり、安心感を得やすいポイントとされています。

撫でる時間は短めを意識し、数十秒から1分ほどで一度手を止めるのがおすすめです。強く押すのではなく、毛並みに沿ってなで下ろすように動かしましょう。

しっぽを振る、耳が横に倒れる、体が離れていくといった様子が見えたら、満足したサインです。無理に撫で続けず、猫に「この人は分かってくれる」と感じてもらえる撫で方を心がけたいですね。

まとめ

猫を撫でているのに嫌がられてしまうのは、愛情が足りないからではなく、撫で方が猫の感覚に合っていないだけの場合が多いです。

「いきなり強く触らない」「同じ場所を撫で続けない」「苦手な部位を無理に触らない」この3点を意識するだけで、猫は安心しやすくなります。

撫でる時間は、猫と心を通わせるコミュニケーションのひとつです。愛猫の小さなサインを感じ取り、その子に合った触れ方を見つけて信頼関係をもっと深めていきたいですね。