大好きな黒猫さんをお昼ご飯に誘いたいキジトラ猫さん。緊張で上手く誘えない乙女な姿が可愛いと反響を呼んでいます。

恋するキジトラ猫さんの投稿は39万回再生を突破し、「めちゃくちゃ可愛い」「なんていじらしいんだ」「からぶりスリスリ可愛すぎる」「素直すぎてキュンキュンしちゃいました」といった声が寄せられています。

【動画：『大好きな黒猫』を呼びに来た猫→モジモジしていると思いきや…健気すぎる『まさかのアピール』】

お昼ご飯に誘いたい

Instagramアカウント『しんよんよこん』に投稿されたのは、黒猫「しんべえ」くんとキジトラ猫「ヨンス」ちゃんの姿。ヨンスちゃんはしんべえくんのことが大好きで片思い中なのだとか。

ある日、しんべえくんがクローゼットの上のお気に入りの場所でくつろいでいると、ヨンスちゃんがやってきたといいます。ヨンスちゃんは、大好きなしんべえくんをお昼ご飯に誘いにきたそうなのですが…。

緊張して失敗

いざしんべえくんと目が合うと、緊張したのかヨンスちゃんがもじもじし始めたといいます。イカ耳になり、しんべえくんと目を合わせられなくなってしまったというヨンスちゃん。「上手く誘えないにゃ」というふうに退いてしまったのだとか。

ママさんの声援を受け、ヨンスちゃんが再び勇気を出してしんべえくんに近づいたといいます。「ニャー」と気合いを入れて、しんべえくんにスリスリしにいったヨンスちゃんでしたが、距離が遠すぎて全く届かなかったそう。またも失敗してしまったヨンスちゃんです。

まさかのお尻でアピール？！

まだ諦めたくないヨンスちゃん。もう1度しんべえくんへのスリスリにチャレンジしたものの、今回も距離が遠くて失敗。ヨンスちゃんの可愛すぎる行動を見たママさんは、「ふふふ」と声を出して笑ってしまったのだとか。

スリスリが上手くいかなかったヨンスちゃん。今度は少し離れたところから、高く上げたお尻をしんべえくんのほうに向けてアピールし始めたそう。まさかのお尻でのアピールに、ママさんは笑いが止まらなかったのだとか。いつの日か、しんべえくんへ想いが届くことを夢見るヨンスちゃんなのでした。

ヨンスちゃんの純粋で乙女な姿は、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「エアスリスリ可愛い」「可愛すぎて何回も見ちゃう」「本当に好きなんだなぁ」「スリ、の寸止め！」「猫ちゃんのスリスリ失敗する所初めて見ました！かわいいwww」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『しんよんよこん』には、黒猫しんべえくんとキジトラ猫ヨンスちゃんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『しんよんよこん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。