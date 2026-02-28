povo2.0の利用者ならGoogle ストアの「新生活キャンペーン」に加えてPixel 10シリーズが5,000円相当還元に！

KDDIおよび沖縄セルラー電話は25日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）の利用者を対象にグーグル（以下、Google Japan）が運営する公式Webショップ「Google ストア」において開催中の「新生活キャンペーン」に合わせて「Pixel 10」シリーズの対象機種を購入すると、次回以降にGoogle ストアで使える「Google ストアポイント」を5,000円相当プレゼントする「Google ストアコラボキャンペーン」を2026年2月25日（水）から3月31日（火）まで実施するとお知らせしています。

対象機種は「Pixel 10」および「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」、「Pixel 10 Pro Fold」で、例えば、新生活キャンペーンでPixel 10は通常価格128,900円から29,100円割引に加え、Google ストアポイントで15,000円分還元となっているため、povo2.0の利用者なら合計Google ストアポイントで20,000円分還元となり、実質負担額79,800円で購入できるようになっています。

なお、Google ストアコラボキャンペーンの5,000円分還元は既存利用者の場合には2026年2月27日（金）にpovo2.0に登録しているメールアドレスに「【povo2.0限定】5,000円分の Google ストアポイントプレゼント！」というタイトルでメールが届いているので、そのメールにある「購入はこちら」からGoogle ストアで購入する必要があります。

また現在、povo2.0を利用中でない人もキャンペーンの期間中にキャンペーンコード「PIXEL10GET」を入力の上、povo2.0に新規登録すると、同様にGoogle ストアコラボキャンペーンの対象となり、登録後に送付される同様のタイトルのメールからGoogle ストアで購入すると特典がもらえ、さらに「データ追加1GB（3日間）」および「データ使い放題（3日間）」のプロモコードもプレゼントするということです。


povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上でさまざまな「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。

月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。

対象機種通常価格Google ストア
新生活キャンペーン		povo2.0限定特典
Pixel 10128,900円・通常価格から29,100円割引
・Google ストアポイント 15,000円分還元
・対象スマホの下取り高額還元でお得に		・Google ストアポイント 5,000円分還元
Pixel 10 Pro174,900円〜・Google ストアポイント8,000円分還元
・対象スマホの下取り高額還元でお得に		・Google ストアポイント 5,000円分還元
Pixel 10 Pro XL192,900円〜・Google ストアポイント8,000円分還元
・対象スマホの下取り高額還元でお得に		・Google ストアポイント 5,000円分還元
Pixel 10 Pro Fold267,500円〜・Google ストアポイント 18,000円分還元
・対象スマホの下取り高額還元でお得に		・Google ストアポイント 5,000円分還元


