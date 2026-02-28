株式会社エスエスケイ（本社・大阪市、代表取締役社長・佐々木恭一）は２８日、レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手（３７）とグラブ、スパイクに関するアドバイザー契約を締結したと発表した。

２０１０年に史上最速１０５・８マイル（約１７１キロ）をマークした人類最速左腕が相棒として選んだのは、細部へのこだわりを具現化したＳＳＫの用具だった。

チャプマン専用で設計されたグラブは、１００マイル（約１６１キロ）を超える投球を実現するフォームのバランスを崩さない軽量性と強い衝撃への耐久性を両立。好みを反映し、ウェブデザインを採用した。

スパイクは蹴り出しのグリップ性と着地する右足への衝撃を緩和するクッション性に優れたソール構造のスパイクを使用。マウンドの硬さに合わせ、最適なグリップ力を発揮する仕様となっている。

チャプマンは「ＳＳＫファミリーの一員になれることを大変光栄に思う。彼らの細部へのこだわりと、選手に対するリスペクトには目を見張るものがある。Ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎのグラブと共にマウンドで圧倒的なパフォーマンスを見せるのが楽しみだ」と今季の活躍を誓った。