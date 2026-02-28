¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤¬´ØÀ¾¥´¥ë¥ÕÏ¢ÌÁ¤Ë´óÉÕ¡ÖÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤ª¼êËÜ¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê25¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤Ï28Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î½»Í§À¸Ì¿ËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´óÉÕÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö½»Í§À¸Ì¿¤È¤È¤â¤Ë22Ç¯¤«¤é¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖÀ¾Â¼Í¥ºÚBirdie¡¡Donation¡¡for¡¡Future¡¡Supportedby¡¡½»Í§À¸Ì¿¡×¤òÅ¸³«¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¡¢¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢ÃÏµå´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¹×¸¥¤º¤ëÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¼«¤é¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë´ØÀ¾¥´¥ë¥ÕÏ¢ÌÁ¤Ë´óÉÕ¶â¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹½»Í§À¸Ì¿ÍÍ¤È¡¢ËèÇ¯¤³¤¦¤·¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢´ØÀ¾¥´¥ë¥ÕÏ¢ÌÁ¤Ë´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®´ð¶â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â´ØÀ¾¥´¥ë¥ÕÏ¢ÌÁ¡¦¶¯²½Áª¼ê¤ÎÀèÇÚ¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ª¼êËÜ¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£