【ワシントン＝阿部真司】米軍はイランへの攻撃に向け、中東地域に原子力空母２隻を含む大規模な戦力を集結させていた。

兵力は３万〜４万人に上り、２００３年のイラク戦争以来の大規模な戦力を投入していたとみられる。

トランプ大統領は２月２８日の演説で、「米軍の強さ、高度な技術に匹敵する軍隊は地球上に存在しない」と述べ、米軍の能力は世界最強だと誇った。

ロイター通信によると、最新型原子力空母「ジェラルド・フォード」は２月２６日、停泊していたギリシャの港を出発し、東地中海のイスラエル沖に向かった。最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５や戦闘攻撃機ＦＡ１８スーパーホーネットなどを搭載し、同行する駆逐艦は東地中海からイランを射程に収める米国の主力精密誘導型巡航ミサイル「トマホーク」が発射可能とされる。１月の南米ベネズエラへの攻撃に参加し、カリブ海に展開していた。

トランプ氏が２月１３日に空母の追加派遣を命じ、約２週間かけて東地中海へ移動した。オマーン沖のアラビア海には原子力空母「エイブラハム・リンカーン」を中核とする空母打撃群がすでに展開していた。イランの反撃による被害を最小限に抑えるため、空母を分散させた状態で作戦を実行したとみられる。フォードは、イランの反撃からイスラエルを防衛する役割を担っていた可能性もある。

航空戦力もイラン周辺に集まった。米紙ニューヨーク・タイムズによると、ヨルダンの基地が拠点となり、戦闘機や無人偵察機など計５０機以上の軍用機が衛星画像などで確認された。

第２次トランプ政権は昨年６月、イランの核施設を空爆。今年１月にはベネズエラに地上部隊を送り込み、反米左派ニコラス・マドゥロ大統領を拘束した。トランプ氏はこうした成功体験を背景に、今回の攻撃に踏み切った可能性がある。