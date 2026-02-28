俳優の水上恒司さんが、一般女性との結婚と、第1子を授かったことを発表しました。

【映像】所属事務所 公式HPからの発表

水上さんの所属事務所は、公式サイトで、「この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます。なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。憶測による報道はお控えいただけますよう、強くお願い申し上げます。また、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです。引き続き水上恒司をしっかりとサポートしてまいりますので、変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします」とつづっています。

水上さんの結婚報告にネット上では、「幸せになってほしいです。」「これからも応援します！」「子育てと仕事の両立、頑張ってね!!」などのコメントが寄せられています。

水上さんは2018年、ドラマ「中学聖日記」で岡田健史として俳優デビュー。その後も、NHK大河ドラマ「青天を衝け」や「MIU404」など、数々の話題作に出演してきました。

2022年9月には、所属事務所から独立し、「岡田健史」名義から、本名の「水上恒司」に改名していました。（『ABEMA NEWS』より）