侍ジャパン森下のホームランにネット衝撃「あれで入るのか」「最高かよ!!!」新設のホームランウイングにぶち込むソロをマーク「破壊力えぐすぎ」

牧に続いて、森下も豪快にアーチをかけた（C）産経新聞社

侍ジャパンの森下翔太にも一発が飛び出した。

2月28日に行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026名古屋」で中日との壮行試合（バンテリンドーム）に「5番・右翼」で先発出場した森下は2回の表に相手先発、大野雄大のツーシームを捉え、新設のホームランウイングへ飛び込む会心のソロを放った。

【動画】見たか！森下は崩されながらも豪快にアーチをかけた

やや体勢を崩されながらも持前の長打力を発揮、左中間へ飛び込んだ。前日の27日の試合では佐藤輝明が3ランの大暴れとなったが、連日、阪神勢が存在感を見せている。

この試合では牧秀悟にも初回からホームランが飛び出した。日頃から仲の良さで知られる中央大の先輩、後輩コンビが打撃で存在感を示した。ホームランウイング“1号”ともなった豪快な一発にはネット上でも「最高かよ!!!」「あれで入るのか」「破壊力えぐすぎ」と反響が拡がっている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]