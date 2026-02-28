嵐の二宮和也が２８日、侍ジャパン投手の“好調バロメーター”を伝えた。

３月５日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を配信するＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターを務める二宮。１５日には宮崎で行われていた侍ジャパンの強化合宿を電撃視察するなど熱心に活動している。

この日は自身のＸ（旧ツイッター）に「今、ツアーの衣装合わせ中。久々すぎて鮮度ヤバい」「１５時から通します」などと投稿し、３月１３日から始まるラスト全国ツアーの準備を進めていることを報告。「通しが終了。今回のツアーの形が見えてきました 久々に嵐の歌を歌ったけど良い歌ばかりだね笑 元気をもらいました笑 明日も頑張れそう！お疲れ様でした」とリハーサルの充実感をつづった。

その１０分後、唐突に話題をチェンジ。「個人的な偏見ですが。伊藤大海選手の襟足が暴れれば暴れる程 絶好調な気がしてます」と、この日の壮行試合・中日戦に先発した伊藤大海（日本ハム）の調子を見極めるポイントを伝えた。

この投稿には「襟足チェック項目追加されました」「独特な解説ありがとう」「ニノさん天才すぎるｗｗｗ」「ファイターズファンとして伊藤大海投手に触れてもらってとても嬉しいです 嵐の札幌公演も楽しみにしていますよ」などのコメントが寄せられている。