¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁÈ¤¬ÆüËÜÀª½éÀ©ÇÆ¡¡Ä¥ËÜ¡Ö¡È¤ß¤ï¤Ò¤Ê¡É¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤¹¡×°ìÌä°ìÅú¡Ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å
¡þÂîµå¡¡¡þ£×£Ô£Ô¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡¡Âè£·Æü¡Ê£²£¸Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦£Ï£Ã£Â£Ã¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¡£²£¸Æü¡áµÜ²¼µþ¹á¡Û½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¡¢£×£Ô£Ô¤Ç½é¤á¤ÆÁÈ¤ó¤ÀÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬¡¢½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÇÄ¹ºêÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢´Ú¹ñ¥¨¡¼¥¹¤Î¿½ÍµÉÌ¡Ê¤·¤ó¡¦¤æ¤Ó¤ó¡Ë¤Î¹ñºÝ¥Ú¥¢¤ò¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£°¤ÇÂà¤±¤¿¡££×£Ô£Ô¤ÇºÇ¤â³ÊÉÕ¤±¤Î¹â¤¤¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡¢Á´£µ¼ïÌÜ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÀª½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤ÎÌäÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½½éÍ¥¾¡¤·¤Æ¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃË½÷¤ÎÁ´¤Æ¤Î¼ïÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Ï¾¾Åç¡Êµ±¶õ¡ËÁª¼ê¤È¡Êº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¡Ë½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ê²¤½£¡Ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤ÏÂçÆ£¡Êº»·î¡ËÁª¼ê¤È½àÍ¥¾¡¡£·è¾¡¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½Ä¹ºê¡¢¿½ÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£
¡¡¡ÖÄ¹ºêÁª¼ê¡¢¿½ÍµÉÌÁª¼ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁáÅÄÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥³¥ó¥Ó¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£±»î¹çÌÜÁ°¤ÎÎý½¬¤Èº£¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤ÏÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤Þ¤¿ÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£Âç²ñ¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½£²¿Í¤ÎÀï½Ñ¤ÎÎ©¤ÆÊý¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤Ê¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÅú¤¨¤ë¤±¤É¡¢´ðËÜ¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÊ¹¤¯¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢¤Ò¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£µÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬Ê¹¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡ÊÌÂ¤¦¤³¤È¤Ë¡Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½·è¾¡¤Ï¡£
¡¡¡ÖÄ¹ºêÁª¼ê¤È¿½Áª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤Ï¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤êÆþ¤ì¤¿¡£Áê¼ê¤Î£±µå£±µå¤Î¼Á¤Ï¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡ÊÀï½Ñ¤Ç¡Ë¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÆÃÄ¹¤¬°ã¤¦£²¿Í¡£
¡¡¡Öº¸¡Ê¤ÎÁáÅÄ¡Ë¤È±¦¡Ê¤Î¼«Ê¬¡Ë¤â°ã¤¦¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÊÄ¹ºê¤¬¡Ë¤É¤³¤ËÍè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¤É¤³¤ËÂÇ¤Ä¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½¥Ú¥¢¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¸«¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò£Ø¤Ç¡ÊÏÀÁè¤ò¡Ë¸«¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡ËÊ¿Ìî¡ÊÈþ±§¡Ë¤µ¤ó¤È°ËÆ£¡ÊÈþÀ¿¡Ë¤µ¤ó¤Î»þ¤Ï¡¢¤ß¤¦¤Ò¤Ê¡¢¤ß¤Þ¤Ò¤Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡È¤ß¤ï¤Ò¤Ê¡É¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤¤Þ¤¹¤Í¡×