第１９回大学スポーツ新聞コンテスト（報知新聞社主催）の表彰式が２８日、大阪市北区の報知新聞大阪本社で行われ、オンラインも含めて１６大学の学生が参加した。明大が最優秀賞を受賞。西武からドラフト１位で指名された小島大河捕手（２２）ら野球部の選手を掘り下げた紙面が高く評価された。

高橋未羽編集長（３年）は「このたびは素晴らしい賞をいただけてうれしく思います。昨年、受賞された各校の新聞を研究して、明大だからこその記事が書けるように取り組んできた。大学スポーツの魅力を発信できるように、今後も受け継いでいきます」と喜びを口にした。

増村一成・大阪本社編集局長は「明大は選手の成績表や付きものなど、手間を惜しまず作りこんでいたし、写真の配置も絶妙だった。最後まで迷ったのは同大と立命大。賞があるなら準優勝」とねぎらった。ゲストにはバスケットボールＢ１リーグ・京都ハンナリーズに所属し、３人制の日本代表として東京五輪にも出場したアイラ・ブラウン選手（４３）が来場。学生たちと交流した。

〇…２０１１年に来日して以降は日本でプレーを続け、１６年に帰化したアイラ・ブラウン選手がゲストとして登場。東京五輪時に着用したシューズを披露したり、「ＪＡＰＡＮ」のロゴが入ったＴシャツを学生にプレゼントした。参加者との質疑応答では、各校の紙面を見ながら「どれも素晴らしい写真。これからも選手たちのエネルギーが伝わるような写真を撮ってください」とエールを送った。