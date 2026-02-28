３０年の歴史に幕を下ろし、ファンらに謝意を伝える西浦店長（中央）＝２８日、マルイシティ横浜

横浜駅東口の商業施設「マルイシティ横浜」が２８日に営業を終了し、３０年の歴史に幕を下ろした。１９９６年に開業し、若者向けアパレルの発信地として存在感を放ってきた同店。最後のセレモニーには約３００人が駆け付け、拍手と「ありがとう」の声で別れを惜しんだ。

地下２階のエントランス前で午後６時に始まった式典で、西浦陽一店長（５８）は「３０年もの間、皆さんに支えていただいた。一人一人の心の中に『最後までマルイシティはよく頑張った』と思ってくれたらうれしい」と感謝の思いを語った。

横浜市磯子区から娘と訪れた田辺智美さん（５１）は、最後に帽子を購入したとし、「マルイは私の青春だった。これからも帽子をかぶる度に思い出します」と笑顔で話した。

マルイシティ横浜は、９６年９月のスカイビル完成と同時に入居。地上２〜８階と地下１〜２階に構え、年間約９００万人が来店していた。閉店は昨年３月に決まったという。

今後も７〜８階のテナントは当面営業を続け、７階の中古品販売「駿河屋」や８階のポケットモンスター公式ショップ「ポケモンセンターヨコハマ」、キャラクター雑貨ショップ「キデイランド」などは存続する。両フロアは３区画で一部テナントを入れ替え、４月中旬に開業する予定。導線はエレベーターのみとなる。