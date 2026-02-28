シンガー・ソングライター伊東歌詞太郎が2月28日、東京・豊洲PITで、全国ツアー「memory＆present」を締めくくった。最新EP収録曲「ハローグッバイ」をはじめ、アンコールを含め全18曲をパフォーマンスした。

公演後、1月下旬から始まったツアーを振り返り「活動を始める前の自分に立ち返る中で、かつての仲間やスタッフとの不思議な『縁』を再確認する旅になりました。そこで得た歌の技術、来てくれた人の笑顔、メンバーと語らう時間は、僕の人生を彩る大切な宝物です。本当にすてきな1カ月であって、すてきな人生をちょっと作ることができたなって思っています。『千秋楽』という言葉は終わりを感じさせてあまり好きではないんです。僕はこれからも場所を変え、形を変え、ずっと歌い続けますし、音楽をやめることは絶対にないので、安心してこれからも僕のことを応援してくれたらうれしいなと思っています」とコメントした。

ウェブアニメ「Duel Masters LOST〜忘却の太陽〜」のオープニング主題歌に「あやかしあやし」が起用されたほか、読売テレビ「音道楽√」（金曜深夜0時35分）の3月度エンディングテーマに「そんなに自分を責めないで」が決まった。