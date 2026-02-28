2026年3月の運勢ランキング！「感動＆ときめき運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月の「感動＆ときめき運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）感度が高まり、人の頑張り、輝きに心が動きそう。自分の限界を超えようとしているアスリート、最高のパフォーマンスを届けようとするアーティストのマインドに触れて、あなた自身の生き方も変化しそうです。あの人が頑張っているから、自分も頑張らなきゃ！と背筋が伸びるでしょう。
2位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）自然の中で、心身が解放されそうです。雪解けの道を歩いてみる、花見やフルーツ狩りに参加する、アウトドアレジャーを楽しむなど、アクティブに動き回ってみましょう。日常から離れた場所でのびのび、すがすがしく過ごせて、開放感でいっぱいになりそう。
ときめきは、職人の技に感じそう。和菓子や民芸品など、昔ながらの繊細な作業に注目してみましょう。古くから受け継がれてきた美学やこだわりがダイレクトに伝わってきて、あなたの意識を変えてくれそうです。
3位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）時代の流れに追いつきそう。これまで名前だけ知っていた、はやっているなと感じていたことを体験してみましょう。あちこちで沼落ちしている先輩たちの気持ちがよく分かるようになりそう。
オススメは、シリーズの途中から入ってみること。最初は、何がなんだか分からずにポカーンでしょうが、何かひっかかる感じが残って、それを調べているうちに、不可解だったことが明確になって、パッと視野が開けます。「続」「最終章」的な売り文句に注目していくと、感動体験が！
4位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）発見モード。人気の観光地の隠れた名店を見つけたり、あなただけの特別な場所と巡り合えたりしそうです。いわゆるオススメで満足せずに、プラスαを求めていきましょう。
個人レッスンやなりきり体験にも感動が。転機になるかも？
5位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）シリーズものに注目しましょう。特に、なんとなく通らずに来てしまった作品をチェックしてみて。どうしてリアルタイムで見なかったのかと思うほど、ハマれそう。
また、コンテンツがたくさん用意されている幸せも、満喫できるでしょう。
6位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）イメージチェンジのチャンス。新しいあなたを探しに行きましょう。スタイリストやヘアメイクなどプロに頼んで、似合うスタイルを提案してもらったり、ビューティーアドバイザーや店員を頼ったりすると、自分のポテンシャルに気付けそう。
7位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）思い切り遊びましょう。アクティビティーを楽しむ、泊まりがけでテーマパークを堪能すると、気持ちがリフレッシュしそう。
絶景を眺めに行ったり、デジタルアートを体験したりするのもオススメです。旬のエッセンスを全力で浴びに行って！
8位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）レトロな気分。リバイバル作品を見てみたり、伝統芸能に触れてみたりすると、時を超えた面白さに気付きそう。
昔好きだった映画を見直す、愛読していた本にもう一度目を通すのもオススメです。知っているけれど、新しい発見がありそう。
9位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）感覚的なことよりも、知的な理解を求めています。「キレイな夜空」でロマンシックな気分になるよりも、「太陽系の仕組み」を学ぶ方が楽しいでしょう。博物館や資料館などに足を運んで。
また、歴史ロマンに目を向けるとソソられそう。
10位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）変化と刺激がいっぱいで、処理が追いつかないみたい。あれこれ、楽しそうなことを詰め込むよりも、絞って厳選していくのが感動への近道となりそう。
また、楽しい予定の前の日は、しっかりと寝ること。体力温存も、心掛けて。
11位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）飽きがきそう。大好きなはずなのに「ハイハイ、いつものですね」的にテンプレで流してしまいそう。摂取過剰で、免疫がついてしまったようです。思い切って、離れてみて。こだわりを捨てたスッキリした時間を新鮮に感じそうです。
12位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）人から感動をもらうよりも、自分でやるほうが楽しそう。自己ベスト更新に挑戦してみたり、知らない土地を歩いてみたりすると、心躍る瞬間が訪れるでしょう。現実主義になっているため、花よりも団子。おいしいものを食べると楽しくなりそう。
