12星座別！2026年3月1日〜3月31日の金運アップ方法【天秤座〜魚座】
お金の使い方、蓄え方、稼ぎ方についての道が見える？2026年3月は、牡羊座に滞在する土星と海王星に注目。この2つの星はピタリと重なり、ふんわりとした夢や理想を、しっかりと現実のものとすることを示しています。
しかも太陽と金星が次々とこの2つの惑星の上を通過していきますから、自分が本当はどうすべきなのかがくっきりと見えてくるでしょう。
生き方にとどまらず、お金の使い方、蓄え方、稼ぎ方などについても道がはっきりと見えてくるはずです。おぼろげに見えたその道を、ぜひがっちりとつかんでください。今後の金運が大きく左右されるでしょう。
天秤座天秤座の3月の運勢はまずまず。計画性が身につき、安定したひと月を送れそうです。プランしたことは何があっても実行するという強い心を持ちましょう。怠けたいときほど自分を鼓舞することが、運気を押し上げるはず。
金運はやや荒れ気味。ショッピングには注意してください。無駄遣いをして後悔するかも。特にファッション費や手土産の購入代に注意。現金の動きが見えない電子マネーやクレジットカード払いは避けたほうがよさそうです。
ラッキーアイテム：ハンドクリーム
蠍座3月の蠍座の運気はほぼ頂点！ あなたからは大きな輝きが放たれ、周囲の目をくぎ付けにするでしょう。あなたと親しくなりたくて接近してくる人もたくさんいそう。自分のセンスに自信を持ち、堂々と振る舞ってください。さらなる幸運を呼び寄せるはず。
また、しっかりとした金銭感覚が身につく暗示もあります。出すところと倹約する部分との線引きを考えてみましょう。このON/OFFがあればひもじい思いをすることもなく、上手に金銭管理できるはず。
ラッキーアイテム：フルーツケーキ
射手座射手座の3月の運気は荒れがち。まわりの人との間にゴタゴタがありそうです。特に家族、親友など距離の近い人との関係には気を付けてください。感情的にならず、冷静に相手の話を聞くよう心掛けること。それだけでトラブルにはならないはず。
とはいえストレスがたまって無駄遣いしたくなるかもしれません。使うのなら上限額を決めておきましょう。そのうえでショッピングするなり、友人たちと豪遊するなりするのが賢いやり方。
ラッキーアイテム：土鍋
山羊座3月の山羊座の運勢は好調。知的な能力が発達し、素晴らしい存在になれそうです。好奇心のままに行動すれば、さらに知性に磨きがかかるでしょう。また、読書会や勉強会などの集まりには目からウロコの出会いがある暗示が。積極的に参加すると○。
金運も良好で、特に家計管理能力にたけたひと月です。無駄な出費を洗い出したうえで、より効率的な節約法を探してみましょう。家族と一緒にチェックすれば意外な穴が見つかるかもしれませんよ。
ラッキーアイテム：スマートフォン
水瓶座水瓶座の3月は安泰運が約束されています。毎日をそつなくこなしていけるでしょう。前の晩に翌日やるべきことを書き出しておくのがおすすめ。突発的な出来事にも落ち着いて対処できるはずです。また今までやってきたことは迷わずコツコツと続けると成果が。
金運も順調。お金は意識して本、映画、展覧会など知的興味を満たすものに使うと充実感で満たされるでしょう。また収入を増やす方法を探るのにも適した時期。SNSを要チェック。
ラッキーアイテム：長財布
魚座魚座の3月の運気は一気に活性化。心身ともにパワーがみなぎり、前へ前へと突き進むエネルギーに満ちあふれるでしょう。新しいことにチャレンジする絶好のチャンス。今までとはガラッと違うことに食らいついてみましょう。想像以上に楽しめるし、成果はかなりのものになるはず。
金運も上々。昇給や副業などの収入で、普段以上に潤う暗示があります。といって手にしたお金を次々と使うのはNG。堅実に蓄えに回すのが金運を安定させるカギ。
ラッキーアイテム：スニーカー
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)