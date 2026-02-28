2026年3月の運勢ランキング！「恋愛＆対人運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月の「恋愛＆対人運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
大事なポイントは、押し過ぎないこと。遠慮深く、遠巻きに見ていると、そんな人柄、いじらしさも相手に響いて、向こうから近づいてきてくれるでしょう。
社交は、言い出しっぺになって。みんなもノリやすく、この春一番の思い出ができそう。
出会いは、熱狂の場に。スポーツ観戦やライブ会場など、推し活が個人的なお付き合いに変化するかも。
社交は、毎日のように顔を合わせる人たちと仲良くなれそう。自分の話をしてみると、それが親しくなるよいきっかけになるはず。
ある意味、位が高くなってしまうため、恋愛シーンでは、ギャップを見せていくとよさそう。ちょっと抜けている、実は天然、つっこみが面白いなど、その場のムードに合わせていろいろな顔を使い分けていきましょう。
素直にだまされてくれる人ではなく、「本当はこうだよね」と分かってくれる人が本命候補として残るはず。
各種エントリーにも、ツキが。あなたを取り巻く人間関係を一新できそう。
恋は、素直に。自分をぶつけて。
私生活では、癒やしを求めて。
新しい出会いは、学びの場に待っています。
新しい出会いでは、分かってもらえるレベルまでいかずに疲れるだけ。旧友や元恋人に連絡を入れて。デートは新スポットへ。
恋は、友情モードで進展中。何でも話せる関係を目指すといい感じ。
家族の問題は、ここが正念場。逃げずに向き合って解決を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）ポジティブさが増して、人の長所や頑張りに目が向くようになるでしょう。感心したり、応援したりしているうちに、特別な思い入れに変わっていきそう。先方もあなたをよい理解者、サポーターとして認識してくれて、一気に距離が縮まることに。
社交は、言い出しっぺになって。みんなもノリやすく、この春一番の思い出ができそう。
2位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）以心伝心でつながれそう。好きな人と波長が合ってくるので、あなたが思っていること、望んでいることを相手も同じように感じやすいでしょう。「行ってみたいな」「やってみたい」と水を向けるだけで、あっさりデートの約束が成立するかも。
出会いは、熱狂の場に。スポーツ観戦やライブ会場など、推し活が個人的なお付き合いに変化するかも。
社交は、毎日のように顔を合わせる人たちと仲良くなれそう。自分の話をしてみると、それが親しくなるよいきっかけになるはず。
3位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）あなたの才能や実力、これまでの頑張りが評価されて、リスペクトされそう。後輩たちのよいお手本になったり、ご意見番として大事にされたりするでしょう。
ある意味、位が高くなってしまうため、恋愛シーンでは、ギャップを見せていくとよさそう。ちょっと抜けている、実は天然、つっこみが面白いなど、その場のムードに合わせていろいろな顔を使い分けていきましょう。
素直にだまされてくれる人ではなく、「本当はこうだよね」と分かってくれる人が本命候補として残るはず。
4位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）社交運が高まって、憧れの人や有力者と知り合えそう。普段から思っているリスペクトポイントを伝えてみると、覚えてもらえるでしょう。
各種エントリーにも、ツキが。あなたを取り巻く人間関係を一新できそう。
恋は、素直に。自分をぶつけて。
5位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）憧れや尊敬を一身に集めそう。あなたのことをいいと思ってくれる人の前では、パーフェクトなキャラを演じていきましょう。その方が、あなた自身も頑張れるし、一緒に大きな夢を追いかけていけるはず。
私生活では、癒やしを求めて。
6位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）よき協力関係が生まれそう。細かく、微調整をかけていくのが、成功の秘訣（ひけつ）です。やりにくいことはなかったか、変えてほしいことはないか、マメに聞いてみましょう。すると、何でも話せる関係になって、恋も仕事も社交も、うまくいくはず。
7位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）気持ちを伝えると、分かってもらえる時です。「好き」「一緒にいたい」的なラブコールはもちろん、「こういうことをされると、傷つく、へこむ」も積極的に話してみましょう。解像度が上がって、より分かり合える関係になっていくはず。紹介も有望。
8位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）関係が密になりやすく、それはそれでいいことなのですが、ふっと「1人になりたい」気持ちが高まりそう。恋や社交に浸かった分と同じだけ、ソロ活動の時間も確保すると、バランスよくいけるでしょう。
新しい出会いは、学びの場に待っています。
9位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）忙しさに拍車がかかり、時間が自由にならなくなります。このため、ちょっとした瞬間に孤独や寂しさを感じそう。
新しい出会いでは、分かってもらえるレベルまでいかずに疲れるだけ。旧友や元恋人に連絡を入れて。デートは新スポットへ。
10位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）オープンマインドで、人と仲良くできるでしょう。ただ、付き合う絶対数が増えるため、それぞれへの配慮は手薄になりそう。特に、親しい人に対しては、「分かってくれるだろう」という甘えが出やすいはず。恋も社交も特別扱いを心掛けて。
11位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）人気は上々。でも、あなた自身が人疲れしているみたい。察して、分かってというのは、混乱のモト。負担にならない範囲でのお付き合いを目指していきましょう。
恋は、友情モードで進展中。何でも話せる関係を目指すといい感じ。
12位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）抱え込みやすく、自分のことが後回しになりそう。人を頼れないいつもの悪い癖が出やすくなっています。身近な人、好きな人にSOSを出せれば、状況は改善していくでしょう。
家族の問題は、ここが正念場。逃げずに向き合って解決を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)