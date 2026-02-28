2026年3月の運勢ランキング！「仕事＆金運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月の「仕事＆金運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
1位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）何をやらせてもパーフェクト、何を任せてもスマートと、高い評価を得られそう。ビジネスシーンで、信頼と実績が積み上がって、やりがいと手ごたえを得られそう。4月以降のポジションや収入アップを約束される人も。
金運は、大きな買い物の準備を始めましょう。不動産を見て回る、資金を貯めるなど、前向きなアクションを起こして。
2位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）金運が急上昇。手持ちの株が上がったり、人からもらうものが増えたりして、ゆとりが生まれるでしょう。懸賞やクジ運もアップしていきます。いつもよりもアンテナを張っていくとよさそう。
仕事は、リベンジチャンス。心残りや口惜しさを上書きするチャンスが巡ってきそう。真心を持って事に当たると、納得のいく結果を出せるし、取引先にも喜んでもらえるはず。
20日以降は、新しい挑戦が始まりそう。目標を複数立てることで、相乗効果が生まれて、さらに頑張りが利くことに！
3位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）あなたを取り巻く環境が整い始め、再評価されそうです。今まで「やって当たり前」と思われていたことが、「特別な才能や技術」だと認めてもらえそう。ノウハウを公開するのもよさそうです。仕事ができて、人柄もいい人として、評判が定着するでしょう。
金銭感覚は、シビアになりそう。何にいくら使ったのか、記録を取っていくとよいでしょう。自分の消費の傾向が分かって、ムダやロスを防げそう。
買い物は、おしゃれを楽しんで。この春の流行、新作は、あなたによく似合うはず。
4位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）“いい人ムーブ”でいきましょう。みんなが嫌がる仕事を引き受けたり、自分のことをするついでに、人の分も片付けてみたりすると、人気がどんどん高まって、仕事もやりやすくなります。
金運は、おごられ運が始動。年上の人の周りにツキが！
5位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）愛されキャラが発動しそう。あなたの何気ない一言や行動が喜ばれ、強い後ろ盾を得られそうです。力のある上司や先輩、スポンサーなどを味方に付けられそう。思いやりと真心で接してみて。
金運は、欲しかった物を買うチャンス。
6位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）調子が戻ってきそう。これまで、なかなか進まなかった仕事も、気持ちよく片付きそう。スピードアップを心掛けていきましょう。
買い物は、“便利”に投資をして。「あれがあればラク」「やれることが増える」なら、今月はゴーサインです。
7位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）チームワークがキラリ！ 周りの人と力を合わせていくことで、1人ではできない大きな仕事を実現させていけるでしょう。輪の中に入っていきましょう。
金運は、“つもり貯金”をスタート。買ったつもりで貯めていくと、結構残せそう。
8位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）買い物スイッチが入っていて、あれこれ買い足してしまいそう。リストを作らないと、ダブついてしまう恐れも。
仕事はチャンス到来。やったことがない、実力以上のミッションでも、今月は受けて立って。転職は、後半動くご縁に期待を。
9位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）キャパオーバーのサイン。やることが多くて、いつものように気合で乗り切っていますが、知らず知らずのうちに限界を超えてしまいそう。気付いたら、ダウンしそうです。休憩と休息を取って、パフォーマンスを上げていきましょう。
10位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）自分では、一生懸命にやっているつもり、人並みにこなしている気になっていますが、本当はもっとできるみたい。無意識にかけているブレーキを外すチャンスです。今月の打診は、受けて立って。一皮むけたあなたが生まれそう。
11位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）パワフルに頑張れる時ですが、見切り発車や大ざっぱ感が目立ちそう。後でやろうと思いながら、そのまま、忘れてしまう的な悲劇に気を付けましょう。
買い物は、慎重に。「いい！」と思って買った後に、もっといいものが出てくるかも？
12位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）運気が活性化する分、出費が増えて赤字に転じそう。でも、今月使うお金は、必要経費でしょう。ストレス解消の大人買いなどを控えて、自分磨きに回していくとよさそう。
仕事は、打てば響くスピード感で。素早い対応が好評です。
