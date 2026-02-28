2026年3月の運勢ランキング！「全体運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月の「全体運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
1位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）おひつじ座さんは、12星座の始まりの星座です。そして、毎年、春分の日が新しいスタート地点となります。今年は「3月20日」。ここまでに、やるべきことをやって状況を整え、当日を迎えたら、モードを切り替えてトップスピードで飛び出していくと効率よく幸運の流れに乗れるでしょう。
2位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）指名や抜てきを受け、活躍のフィールドがレベルアップしていきそう。周囲の期待に応えることで、運が大きく開けていきます。
ビジネスシーンでも、才能や実力を発揮できそう。「これもいいかも？」と感じたら、労を惜しまずにスタンダードに進めた上で、別案として提案して。あなたの常識、気配りも合わせて、高く評価されることに。
プライベートでは、よいガイドが現れそう。「どうするといいかな？」的に相談してみると、あなた好みにカスタマイズされた最適解を得られます。
3位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）ツキはあなたの味方！ 不思議な引きの強さがあったり、カンが働いたりしそう。たまたま行ってみたら、特別なサービスをやっていた的なラッキーにもあやかれる時。
ただ、誰かと一緒だと効果は半減しやすいでしょう。互いに気を使って勢いがそがれたり、待ったり、待たせたりのロスが起こるせい。基本は、ソロ活動でいきましょう。
何かをスタートさせるにも、よいタイミングです。習い事や勉強など、気になっている世界をのぞいてみて。
オフは、小旅行が楽しめそう。
4位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）追い上げパワーが宿って、不可能が可能になりそう。ミッションが多く忙しい1カ月ですが、「どう考えても無理」が、なぜか実現するでしょう。「やれる」と自分を信じて。
オフは、再訪にツキが。二度、三度と足を運んでご縁を深めて。
5位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）手違いや勘違いが多い時。パーフェクトを求めず、今できること、楽しめることをフルにやっていくとよさそう。何かが足らない、誰かがいなくても、案外面白い結果につながっていきそう。
海外に行く人は、保険をしっかりかけると安心です。
6位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）もったいないムード。やればできるのに、自分で自分にブレーキをかけそう。「今じゃないいつか」を待ってはダメ。どんなに忙しくても、他が大変でも、夢や憧れに続く道を一歩踏み出して。自然に優先順位が変わって人生が好転するはず。
7位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）プライベートが充実して、楽しい春を迎えられそう。ただ、遊びに気を取られて本業がおろそかになってしまいやすいみたい。「仏の顔も三度まで」という言葉があるように、うっかりミスを繰り返さないように気を付けて。
エンタメ運は、バッチリ！
8位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）ストイックに、自分の限界まで頑張れそう。気を付けたいのは、その厳しさを他人にも求めてしまうこと。やってもらったことを当たり前と思わずに、ありがたい、助かると感謝に変えて。人に優しく、甘くなると、いろいろやりやすくなるはず。
9位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）センシティブなモード。頑張りたい気持ちはあるのですが、体が気候の変化に追いつかないみたい。マッサージなどメンテナンスをマメにすることで、戦える体を整えていきましょう。
社交は控えて、自由時間を多めに取るのも、ツキを高めます。
10位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）安定モード。毎日同じことの繰り返しに飽きがきそう。目先を変えてみるよりも、“深める”方向に切り替えていくと楽しくなるでしょう。本格的にやってみる、道具をそろえる、プロに習うなど、マニアックに追求すると、楽しくなっていくはず。
11位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）やりたいことがいっぱいで、気が散りやすいでしょう。あれもこれも手を付けて、結局食い散らかして終わってしまうかも。発想を変えて、“味見”“お試し”月間と考えて。ジャンルを超えていろいろやってみると、いい発見や気付きがあるはず。
12位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）出遅れやすいみたい。やるべきことが他にあって、声がかかっても動けません。でも、言い換えればそれは、“見逃してもいいこと”だから。人と比べたり、合わせたりせずに、マイペースで自分の納得を求めると、充実の時間となるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)