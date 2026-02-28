今永が即座に肯定…イチロー氏に関するユニークな問いかけ

カブスの今永昇太投手が米メディアのインタビューに応じ、マリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏について語った動画が話題となっている。メジャー通算2059試合に出場したAJ・ピアジンスキー氏からのユニークな“問いかけ”を即座に肯定。これに米メディアも賛同し、称賛の輪が広がっている。

米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」の公式X（旧ツイッター）は25日（日本時間26日）、今永とピアジンスキー氏の対談動画を公開。ピアジンスキー氏から「イチローは現在52歳ですが、ショウタからヒットを打てると思う？」と問われると、今永は「イエス」と断言。笑みを浮かべ、キッパリと認めた今永に、ピアジンスキー氏からは笑い声がこぼれた。

イチロー氏は2019年の現役引退後も、インストラクターとしてマリナーズの春季キャンプなどに帯同。選手たちと一緒に汗を流し、若手選手への指導やサポートを精力的に行っている。今年2月にはフリオ・ロドリゲス外野手とキャッチボールを行う様子が米メディアに取り上げられるなど、衰えを感じさせない動きを見せている。

現役メジャーリーガーも認めるレジェンドの凄みに、米国の各メディアも大興奮。SNSでの投稿を通して「毎年必ず、野球場に姿を現す。この男は野球が大好きだ」「イチローのような存在は、もう2度と現れないだろう」と称えた。引退から数年が経過しても色褪せないカリスマ性は、多くの人々を魅了し続けているようだ。（Full-Count編集部）