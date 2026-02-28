大相撲の元大関で関脇の高安（田子ノ浦）と結婚した演歌歌手の杜このみが、ツーショットで高安の３６歳の誕生日を祝福した。

杜は高安の誕生日である２８日、自身のインスタグラムを更新。「今日は夫のお誕生日です」と記し、おそろいの淡いパープルの着物姿での２ショットをアップ。

「間も無く始まる三月場所に向けて、大阪で稽古に励む夫と毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しいですが、いつ、どこにいても家族はひとつ 誰に対しても思いやりと温かさがあって、懐の深い夫をいつも世界一尊敬しています お誕生日おめでとう！！」とつづった。

この投稿には、「大阪場所での高安関のご健闘を祈りします」「二人素敵」「年男のパワーでこの１年もご活躍をお祈りしています」「素敵な旦那様」「素敵なお色でドキドキしました」「今日もおそろいでステキなお写真ありがとうございます」「お着物お揃いのカラーとても素敵です」「このみさんの隣では、目尻が下がってとってもお優しそうで幸せそうですね」「ステキなご夫婦ですね」「ステキな旦那様」「お揃いの色のお着物も素敵です」「夫婦仲良し写真いいですね」などのコメントが寄せられた。

杜と高安は２０２０年に結婚し、２１年２月に第１子長女、２２年８月に第２子長男が誕生している。