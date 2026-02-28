◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節 浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）

鹿島は０―２の展開から３得点を決め、鮮やかな逆転勝ちで浦和を３―２で下した。

＊ ＊ ＊

２―２の後半４３分に投入された田川亨介は「（相手ＤＦラインの）背後に抜けてることが多かったので、チャンスがあるなと思っていた。どんどん狙っていこうと思いました」と明かした。

この「どんどん狙っていく」姿勢が発揮されたのが、決勝点のＣＫに繋がった場面だった。スピードを生かした猛プレスに、相手ＤＦは慌ててＧＫにバックパス。左利きのＧＫ西川周作の右足に出してしまい、西川のクリアはゴールラインを割った。これがチャヴリッチの劇的な勝ち越し点につながった。「ああいうのは体に染みついているので」と誇った。

開幕４日前に悲劇が襲った。食事改善に努めるなど、筋肉系トラブルを避ける体作りを進めてきた中で、トレーニング中に味方と接触し左足首を捻挫。立ち上がることができず、目に涙を浮かべながら担架でピッチを去った。

幸い骨に異常はなく、３月上旬の復帰を目指してリハビリがスタート。「まだ完全ではない」と明かしたように、本来は次週３月７日の東京Ｖ戦（メルスタ）が復帰目安だったが、浦和のスカウティングを行う中で、チーム事情によりこの日のメンバー入りが急遽決まったという。時間限定の出場だったが、プレスの圧で得点を演出した。

ＦＷレオセアラが髪を金に染めたことで「金髪辞めようかなと。逆に目立ちそうなので」と黒髪化も視野に入れるアタッカーは「与えられた時間でしっかりチームのことをやれれば、どんどん出場時間も増えていくと思う。チーム全員がやるべきことをやれているので、自分も乗っていければ」と腕をまくった。（岡島 智哉）